"Вы много сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно исполняли свой долг", - отметил Путин во время онлайн-встречи с Меликовым и Васильевым

Пресс-служба Президента России Президент РФ Владимир Путин поручил Сергею Меликову продолжить работу по декриминализации республики

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Дагестана Владимира Васильева. Тем же указом временно исполняющим обязанности главы республики назначен генерал Сергей Меликов.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Васильев ушел в отставку по собственному желанию. Он назначен советником Путина.

"Вы много сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно исполняли свой долг", - отметил Путин во время онлайн-встречи с Меликовым и Васильевым. Слова президента приводит РИА "Новости".

Президент РФ Владимир Путин поручил Сергею Меликову продолжить работу по декриминализации республики, передает "Интерфакс". Владимир Абдуалиевич (Васильев. - Прим. "Интерфакса") сделал немало по этому направлению, он сам об этом сказал, но нужно настойчиво работать по этому направлению и дальше", - пояснил глава государства.

Президент отметил, что дагестанцы - честный и открытый народ, "очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, хамству административному и некорректному поведению со стороны представителей власти", и доверие населения Дагестана нужно завоевать.

"Есть составляющие, которые я считаю достаточно важными, если не первостепенными. Во-первых, Дагестан - многонациональная республика. И в Дагестане, как в капле воды, отражается все, что характерно для России - и многоконфессиональность, и многонациональность... И, что очень важно, на протяжении последних многих лет, десятилетий, межнациональные и межрелигиозные отношения, несмотря ни на какие сложности, (...) - эта составляющая всегда была в Дагестане прочной", - сказал Путин.

Он поручил и. о. главы региона обязательно обратить внимание на этот аспект и заниматься этим направлением работы. "Нужно поддерживать все самое лучшее, что есть в этом смысле в Дагестане", - сказал Путин.

Он также напомнил о необходимости продолжения борьбы с коронавирусом в республике. "Есть еще вопросы (...): это, конечно же, развитие экономики. И на этой базе - решение социальных вопросов в сфере здравоохранения, образования и так далее", - сказал президент РФ.

Источники РБК, близкие к руководству Дагестана, сообщали, что причиной ухода чиновника мог стать возраст Васильева, которому в августе исполнился 71 год, а также проблемы со здоровьем.

55-летний генерал-полковник Сергей Меликов - сенатор от Ставропольского края, в прошлом первый заместитель директора Росгвардии, а до того полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Его называли наиболее влиятельным заместителем Виктора Золотова, отмечает радио "Свобода".

Меликов окончил Саратовское высшее военное командное краснознаменное училище им. Ф. Э. Дзержинского МВД СССР, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с изображением мечей), "За военные заслуги", Александра Невского, Мужества, Почета, сообщает сайт Совета Федерации.

Васильев возглавил Дагестан в 2017 году. За время его руководства республикой были арестованы несколько высокопоставленных местных руководителей, в том числе мэр Махачкалы Муса Мусаев, и. о. премьер-министра Абдусамад Гамидов, заместители премьер-министра, брат бывшего главы республики Раджап Абдулатипов.