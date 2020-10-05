ВСЕ ФОТО "Ведомости": в Москве не исключено введение "стопроцентной самоизоляции" в ближайшие две недели

АГН Москва / Сергей Киселев По словам другого источника издания, в ближайшие два дня будет объявлено о блокировке социальных карт пенсионеров и школьников для проезда в метро

АГН Москва / Александр Авилов Москва остается лидером по числу заболевших коронавирусом. Накануне число новых случаев COVID-19 в столице впервые с мая превысило 3 тысячи человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Московская мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Если уже введенные меры не сработают, в ближайшие две недели будет объявлена "стопроцентная самоизоляция", пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к столичному правительству. По словам другого источника издания, в ближайшие два дня будет объявлено о блокировке социальных карт пенсионеров и школьников для проезда в метро.

Самый жесткий вариант предполагает возвращение к пропускному режиму, как в апреле-июне. Однако, по словам двух источников газеты, пока говорить об этом преждевременно. Все зависит от динамики распространения коронавируса и ее изменении под влиянием мягких ограничений. "Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами", - отметил один из собеседников издания.

По данным источника "МБХ медиа" в столичном правительстве, московские власти ждут пика заболеваемости коронавирусом в середине октября, после чего может быть введен пропускной режим.

Мэрия при разработке ограничительных мер находится в сложном положении, поскольку президенту РФ Владимиру Путину докладывают о вакцине и о том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Кроме того, московским властям придется "подобрать правильные аргументы", чтобы объяснить "вторую волну" и необходимость серьезных ограничений, да еще таких, которые бы "не добили бизнес".

"Объяснение придумают, может, скажут, что отпускники вернулись. Уже сейчас в цитатах ответственных лиц начинает проскальзывать, что могут применить более строгие меры", - говорит один из источников "Ведомостей". Впрочем, заявления мэра Москвы Сергея Собянина оставляют надежду, что буквального повторения прежних ограничений не будет, отметил лидер фракции "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов. При этом консультации с депутатами по поводу новых ограничений не ведутся.

Москва остается лидером по числу заболевших коронавирусом. Накануне число новых случаев COVID-19 в столице впервые с мая превысило 3 тысячи человек. Как писала "Медуза", московские и федеральные власти планируют обсудить более жесткие ограничения после продленных школьных каникул, объявленных с 5 по 19 октября. В числе этих мер - закрытие ТЦ, крупных магазинов и кинотеатров, ограничение по времени работы кафе и ресторанов, более активные штрафы за нарушение масочного режима.