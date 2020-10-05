Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Большой Московский цирк считается крупнейшим цирком в Европе. Он расположен в Москве у пересечения проспекта Вернадского с Ломоносовским проспектом. Был открыт в 1971 году. Зрительный зал вмещает 3,4 тыс. человек

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

В Москве работник Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского погиб в понедельник в результате нападения медведя, сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"По предварительным данным, животное напало на работника цирка, когда тот зашел в вольер. В результате инцидента пострадавший скончался в больнице", - цитирует Нефедову "Интерфакс".В результате нападения хищного животного мужчина получил серьезную травму головы. Его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию 64-й больницы, за его жизнь боролись медики, но их старания не увенчались успехом, он умер, не приходя в сознание.

В ходе проверки прокуроры оценят, как в цирке соблюдалось трудовое законодательство, правила охраны труда и техника безопасности.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила агентству, что после происшествия возбуждено дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

"В настоящее время следователи столичного управления работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова.

Большой Московский цирк считается крупнейшим цирком в Европе. Он расположен в Москве у пересечения проспекта Вернадского с Ломоносовским проспектом. Был открыт в 1971 году. Зрительный зал вмещает 3,4 тыс. человек.