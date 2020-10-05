Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пондельник резервный коронавирусный госпиталь, обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское"

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин В резервные госпитали в первую очередь будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью коронавирусной инфекции

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пондельник резервный коронавирусный госпиталь, обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское". Резервные мощности коечного фонда были законсервированы до новой вспышки заболеваемости. Рещение об их открытии было принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в столице, сообщается на сайте мэра Москвы .

В резервные госпитали в первую очередь будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью коронавирусной инфекции.

"В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей в Сокольниках и Крылатском. Сами госпитали существуют не отдельно, они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с ковидом", - рассказал Собянин журналистам, выразив надежду, что эти учреждения "будут работать эффективно" и спасут жизни многих москвичей.

По его словам, в первую очередь во временные госпитали будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни. Собянин напомнил, что решение о создании временных госпиталей было принято еще весной.

"Это не какие-то сооружения, созданные наспех, они созданы по самым современным требованиям, по самому современному стандарту", - подчеркнул мэр.

Собянин напомнил, что в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом, в Москве был введен домашний режим для хронических больных и горожан старше 65 лет, а с 5 октября перевод 30% сотрудников на удаленную работу стал обязательным, кроме того, для школьников каникулы продлены до двух недель.

"Необходимо соблюдать все требования, которые установлены санитарными врачами по специальному режиму борьбы с коронавирусом. Это залог того, чтобы нам стабилизировать ситуацию, это очень важно. Прошу всех соблюдать установленные правила", - добавил Собянин.

В мае этого года перепрофилировать шесть павильонов в "Сокольниках" смогли всего за две недели. На площади 26,1 тысячи квадратных метров оборудовали административный корпус для размещения социальных служб и медицинского персонала, лечебные корпуса А и Б для госпитализации больных с COVID-19, а также корпуса В, Г, Д, ставшие обсерватором. При необходимости из них опять можно будет сделать полноценные лечебные корпуса с системой подачи кислорода и реанимационным отделением.

За жизнеобеспечение комплекса отвечают сотрудники Департамента труда и социальной защиты населения города. Медики будут полностью сосредоточены на лечении пациентов.

Ледовый дворец "Крылатское" перепрофилировали в коронавирусный стационар в апреле - мае 2020 года. На площади 23,4 тысячи квадратных метров разместили 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии.

В госпитале установлено современное медицинское оборудование, в том числе пять рентгеновских аппаратов, пять аппаратов УЗИ, 42 аппарата ИВЛ, мобильный и интраоперационный компьютерные томографы. Кроме того, здесь есть кислородная станция, к которой подключено 1347 медицинских клапанов и 42 медицинские консоли.

Госпиталь оборудован устройствами фильтрации, очистки и кондиционирования воздуха. На его базе создана экспресс-лаборатория, которая может обслуживать до 150 пациентов в сутки. Основные исследования будут проводиться в централизованной лаборатории на территории ГКБ N 67.