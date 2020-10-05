Как показывает всероссийский онлайн-опрос, проведенный партией "Единая Россия", более 70% россиян по-прежнему не готовы делать прививку от коронавируса. По данным, которые приводит РИА "Новости", 73 процента респондентов заявили, что не готовы к вакцинации, еще четыре процента сказали, что переболели COVID-19 и прививка им не нужна.

Абсолютное большинство опрошенных (93 процента) считают, что вакцинацию от коронавируса необходимо проводить на добровольной основе. Семь процентов уверены, что прививки нужно сделать обязательными для всех. Более половины граждан (52 процента) заявили, что ожидают второй волны пандемии COVID-19, 37 процентов с ними не согласились. Еще 11 процентов россиян вообще не верят в существование коронавирусной инфекции.

Вакцину российского производства предпочли бы 24 процента респондентов, 13 процентов хотели бы привиться зарубежной вакциной. При этом 63 процента опрошенных сказали, что для них не важно, чьего производства вакцина, главное - ее эффективность.

В конце августа совместный опрос "Левада-центра" и "Открытых медиа" показал, что 53,8% россиян опасаются делать себе отечественную прививку от коронавируса. Бесплатно и добровольно сделать себе прививку готовы 38,2% опрошенных. Еще 5,7% респондентов затруднились ответить, 2,4% сказали, что они против любых вакцинаций и прививок.

"Люди говорят, что рано, вакцина не готова, не испытана, говорят, что лучше на бюджетниках испытать, на военных, еще на ком-то. То есть основные переживания из-за скорости изобретения", - сказал замдиректора "Левада-центра" Денис Волков. Похожие цифры "отказников" - 52% - приводились и в августовском опросе ВЦИОМ.

Российские врачи также заявили, что пока не готовы cделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. 66% опрошенных заявили, что не имеют достаточных данных о ее эффективности, а 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время. В итоге на вакцинацию согласны лишь 24,5%, 20% опрошенных заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. О неготовности к вакцинации заявили 52% опрошенных.

В сентябре один из научных институтов Минздрава выступил с предложением лишать медработников стимулирующих выплат за борьбу с коронавирусом в том случае, если они отказываются прививаться новой вакциной. В ответ медики пригрозили забастовкой, после чего инициатива исчезла с сайта министерства, а министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что вакцинация жителей России против COVID-19, в том числе людей из групп риска, будет добровольной.