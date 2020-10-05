ВСЕ ФОТО Специалисты исследуют территории рек и полигоны ядохимикатов, чтобы установить причину гибели животных на Камчатке

41.mchs.gov.ru В связи с загрязнением акваторий Тихого океана на Камчатке мобилизованы все ответственные ведомства

41.mchs.gov.ru Специальная комиссия обследует территории военных полигонов, расположенных вблизи Петропавловска-Камчатского, чтобы исключить факты утечки ядохимикатов

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В понедельник глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по нефтепродуктам в местах загрязнений на Камчатке не выявлено, химических компонентов в пробах не обнаружено. "Все анализы, которые мы взяли, которые мы зафиксировали Росприроднадзором, они говорят, что никаких пресыщений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам ни в воде, ни на суше нет", - сказал Кобылкин журналистам в понедельник.

Он уточнил, что в пробах есть небольшие превышения по железу и фосфатам, но они незначительны. "Никаких химических реагентов мы в воде не обнаружили. Ни в воде, ни на суше", - добавил Кобылкин.

Во вторник специальная комиссия обследует территории военных полигонов, расположенных вблизи Петропавловска-Камчатского, чтобы исключить факты утечки ядохимикатов. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Его слова приводятся на сайте краевого правительства.

Речь идет о Козельском и Радыгинском полигонах ядохимикатов. По словам Солодова, они регулярно обследуются Роспотребнадзором и минприроды Камчатского края. "Последние исследования не показали никаких превышений, но это было несколько месяцев назад. Опасения есть, будем завтра исчерпывающе изучать", - сказал губернатор, отметив, что в группу войдут представители Роспотребнадзора и других надзорных контрольных органов.

Он также добавил, что на Камчатку начали поступать первые результаты исследований проб воды, песка и останков морских животных, отобранных на Халактырском пляже, однако результаты исследований на токсины пока не готовы. "Это могут быть токсины техногенного происхождения, природного - например, это могут быть токсичные микроводоросли, концентрация которых максимальна именно в наших акваториях. Токсины также могут быть вулканического и сейсмического происхождения", - сказал глава региона. Он подчеркнул, что это только возможные версии; отравляющее вещество, находящееся в воде, пока установить не удалось.

К работе на побережье Тихого океана подключится группа ученых из лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов, школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и лаборатории экобиотехнологий школы биомедицины ДВФУ. Семь человек прибудут на полуостров ночью 7 октября.

В связи с загрязнением акваторий Тихого океана на Камчатке мобилизованы все ответственные ведомства. В исследованиях Роспотребнадзора оценивались санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и радиохимические показатели. По данным властей, отклонений от нормы в результате выявлено не было. Для более точного анализа пробы направлены в лабораторный центр федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Также для исследований в Москву отправлены пробы воды, песка и образцы погибших животных. Первые результаты станут известны сегодня, а полностью будут готовы в течение 3-4 дней.

Руководитель агентства по информатизации и связи Николай Киселев заявил, что экологические проблемы, возникающие на территории Камчатского края, планируют отслеживать при помощи специализированных систем и установок. Так, вопрос наблюдения за состоянием воды в прибрежной акватории Тихого океана могут решить плавучие станции, которые могут ежедневно передавать информацию о состоянии воды на специальную платформу экологического мониторинга. Такие решения уже применяются в России, и правительство Камчатского края рассматривает их для внедрения на полуострове.

"Там есть возможность видеомониторинга в реальном времени. Соответственно, когда побережье резко изменило свой вид, камера смогла бы заблаговременно сообщить нам об этом. Конечно, территория края огромна, но если мы говорим об акваториях, о Халактырском пляже, то сделать это возможно", - отметил руководитель агентства. К созданию новой системы готовы подключиться операторы связи.

Кроме того, российские спутники проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова. "Несмотря на облачность, была проведена съемка, результаты которой переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы", - сообщается в Twitter Роскосмоса.

Российские спутники #ДЗЗ проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова.



Несмотря на облачность, была проведена съемка, результаты которой переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы pic.twitter.com/y7ishdbrkn— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 5, 2020

На сайте "Камчатка в порядке" появилась специальная вкладка "Сбор сообщений о проблемах экологии в Камчатском крае", где жители региона могут сообщить об изменении цвета воды в акватории Тихого океана либо о других неблагоприятных явлениях, влияющих на экологическую обстановку.

Также в Камчатском крае начал работу колл-центр по вопросам своевременного реагирования на экологическую обстановку. В случае ухудшения здоровья либо обнаружения выброшенных на берег водных обитателей всех жителей и гостей края просят незамедлительно звонить по телефону горячей линии +7 (962) 216-37-52.

Жители края, находящиеся на отдыхе в районе Халактырского пляжа, при появлении недомогания могут обратиться за медицинской помощью. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщила врио министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова. На Халактырском пляже организовали выездную бригаду с терапевтом и офтальмологом в составе. Однако Волкова посоветовала прийти напрямую в больницу для проведения полной диагностики. "Кроме того, бывает, что человек обращается с одной жалобой, а в ходе приема выясняются и другие", - отметила она.

Врио министра также добавила, что в Камчатской краевой больнице ведет круглосуточный прием окулист, к которому можно обращаться в случае ухудшения зрения. Для детей прием ведется в приемном покое детской краевой больницы.

Экологическую ситуацию на Камчатке взял под личный контроль Генеральный прокурор РФ Игорь Красно, сообщил врио министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков.

МЧС России по Камчатскому краю занимается мониторингом обстановки, обследованием береговой линии, морской акватории, оказанием помощи министерству природных ресурсов, Роспотребнадзору в заборе проб, где необходимо использовать морские суда, водолазов и спасателей. "Эта работа ведётся ежедневно. Также мы поднимаем беспилотные летательные аппараты с камерами хорошего разрешения, при помощи которых мы можем наблюдать за состоянием воды и береговой полосы", - сказал начальник главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно.

Также ученые исследуют сразу несколько рек Камчатского края на предмет загрязнений и выбросов на берег организмов, живущих в воде. Группа сотрудников Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНиро) совместно с работниками управления Росрыболовства выехала в район рек Налычево, Котельникова, Лесная, Сухая Речка для сбора проб и оценки ситуации. Как сообщил врио руководителя Камчатского филиала КамчатНИРО Александр Варкентин, пробы, которые возьмут на реках, будут направлены для исследования во Владивосток.

Врио руководителя Камчатского филиала КамчатНИРО также отметил, что отбором проб занимается не только КамчатНИРО, а также другие контролирующие органы. Это даст возможность сделать объективные выводы об экологической ситуации, которая сложилась в Камчатском крае.

Накануне территориальное управление Росрыболовства на Камчатке возбудило административное дело по статье "Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе". Генпрокуратура России взяла под контроль ход и результаты проверки о загрязнении морской воды в районе Халактырского пляжа.

Ранее в соцсетях появились фото и видео, на которых зафиксировано, что по всему пляжу лежат сотни трупов морских животных. Посетители пляжа жаловались на ожоги кожи и глаз после купания, после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Пробы воды на Халактырском пляже показали превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов и фенолов.

В Минприроды Камчатского края 3 октября отчитались о том, что мертвых морских животных на Халактырском пляже нет, "вода нормального цвета и запаха", а в некоторых бухтах на берегу обнаружены "выброшенные штормом морские животные". Ведомство также показало видео "совершенно чистого" пляжа, что вызвало скептицизм в соцсетях: пользователи заметили следы техники на песке.

Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, опубликовал в Instagram видео жителя Камчатки, серфера Антона Морозова, на котором видны пятно в Тихом океане и "кладбище" морских животных на берегу. Greenpeace опубликовал спутниковые снимки реки Налычева, из которой, по мнению экологов, распространились загрязнившие прибрежную зону вещества.

Среди возможных причин инцидента губернатор Камчатки назвал версию техногенного загрязнения, природные явления, связанные "с поведением водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", а также сейсмическую активность, "связанную с вулканическими проявлениями".