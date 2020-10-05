Прокуратура города Москвы

Moscow-Live.ru Мурад Гаджиев

Госдума РФ

Прокуратура города Москвы направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении пяти молодых людей, избивших мужчину на пешеходном переходе в столице. Среди обвиняемых оказался и отпрыск депутата Государственной думы Мурада Гаджиева Абдулгамид Гаджиев.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти человек в возрасте от 19 лет до 21 года. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений), один из них также обвиняется по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)", - говорится в сообщении.

Имена обвиняемых не раскрываются, но по информации ТАСС среди них есть сын депутата Госдумы Абдулгамид Гаджиев. В сентябре он был этапирован в Москву из Ростова-на-Дону, и суд заключил его под стражу.

По информации прокуратуры, 23 июня 2020 года обвиняемые, передвигаясь на автомобиле Toyota Camry, нарушили правила дорожного движения и остановились на пешеходном переходе на проспекте Вернадского в Москве. Затем один из них "беспричинно спровоцировал словесный конфликт с переходящим дорогу пешеходом", рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Подозреваемые вышли из машины, повалили пешехода и избили руками и ногами, нанося удары в том числе в голову. После того, как на помощь потерпевшему поспешили очевидцы, нападавшие скрылись с места преступления. Травмы пострадавшего были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело будет рассматривать Никулинский районный суд. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мурад Гаджиев был депутатом народного собрания Дагестана, а депутатом Госдумы он является с 2011 года, писал "Кавказский узел". Гаджиев - член комитета по транспорту и строительству, входит во фракцию "Единой России", сообщается на сайте Госдумы России.