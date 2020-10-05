Загрязнение, водоросли, вулканы: губернатор Камчатки назвал три версии массовой гибели животных на побережье

МЧС России по Камчатскому краю "Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, - версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ", - сообщил на сайте края губернатор региона Владимир Солодов

kamgov_41 / Youtube.com

Власти Камчатского края изучают три версии загрязнения берега Тихого океана, где недавно были обнаружены трупы сотен морских животных. "Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, - версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ", - сообщил на сайте края губернатор региона Владимир Солодов.

Кроме того, причина бедствия может быть связана с природными явлениями, "с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию". Третья версия, озвученная властями, - сейсмическая активность, "связанная с вулканическими проявлениями". Солодов добавил, что сейчас говорить о какой-то конкретной версии у властей нет оснований, потому что они ждут "расширенных результатов проб".

Кроме того, Солодов заявил, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в устье реки Налычева, которая впадает в загрязненную сейчас акваторию, находится в норме, сообщает РИА "Новости".

В свою очередь, врио министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что река Налычева протекает по природному парку "Налычево", где нет и никогда не было никаких техногенных объектов.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик также заявила о том, что ведомство не выявило превышений гигиенических нормативов в пробах, взятых из акватории и с береговой полосы Халактырского пляжа, передает "Интерфакс". В то же время незначительное превышение нормативов было выявлено в пробах из Малой Лагерной бухты.

Начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно заявил, что спасатели, обследовавшие тихоокеанскую акваторию и береговую полосу Халактырского пляжа, не обнаружили там следов загрязнения. По его словам, спасатели взяли для Роспотребнадзора пробы из реки Таенка и в районе Сухой речки. "Никаких пятен на воде, никакого постороннего запаха. Пробы, которые отобрал Роспотребнадзор, тоже не показали никаких нарушений. Водолазы погружались - вода чистая, дно чистое", - подчеркнул он.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать материалы доследственной проверки о массовой гибели животных в центральный аппарат ведомства. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, криминалисты регионального управления СК взяли пробы морской воды, воздуха и песка для исследований.

Накануне территориальное управление Росрыболовства на Камчатке возбудило административное дело по статье "Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе". Генпрокуратура России взяла под контроль ход и результаты проверки о загрязнении морской воды в районе Халактырского пляжа.

Ранее в соцсетях появились фото и видео, на которых зафиксировано, что по всему пляжу лежат сотни трупов морских животных. Посетители пляжа жаловались на ожоги кожи и глаз после купания, после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Пробы воды на Халактырском пляже показали превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов и фенолов. Местные власти заявили об отправке в Москву проб воды, песка, донных отложений и образцов погибших животных.

В Минприроды Камчатского края 3 октября отчитались о том, что мертвых морских животных на Халактырском пляже нет, "вода нормального цвета и запаха", а в некоторых бухтах на берегу обнаружены "выброшенные штормом морские животные". Ведомство также показало видео "совершенно чистого" пляжа, что вызвало скептицизм в соцсетях: пользователи заметили следы техники на песке.

Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, опубликовал в Instagram видео жителя Камчатки, серфера Антона Морозова, на котором видны пятно в Тихом океане и "кладбище" морских животных на берегу. По словам Морозова, еще три недели назад серферы начали испытывать "странные неприятные симптомы" - помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах, першение в горле, отек связок. У 20 обитателей лагеря появились симптомы отравления.

Greenpeace опубликовал спутниковые снимки реки Налычева, из которой, по мнению экологов, распространились загрязнившие прибрежную зону вещества.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предположил, что экологическая катастрофа может быть связана с военным присутствием в океане базы Тихоокеанского флота. Однако в пресс-службе Восточного-военного округа по Тихоокеанскому флоту заявили, что не имеют отношения к произошедшему, а на военных полигонах Камчатки не проводилось крупных учений, которые могли повлиять на экосистему. Также в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России, нет нефтепродуктов и веществ, содержащие в своем составе фенол и его соединения.