Кунцевской районный суд Москвы отклонил ходатайство ФСИН о продлении на год испытательного срока Егору Жукову, которого приговорили к трем годам лишения свободы условно по "московскому делу", сообщает "МБХ медиа". Суд счел требование ФСИН необоснованным.

Уголовно-исполнительная инспекция попросила продлить испытательный срок из-за того, что Жуков не явился на регистрацию в августе, хотя по решению суда он должен регистрироваться в филиале инспекции не реже раза в месяц. "В остальной части нареканий нет", - сказал представитель пенитенциарного ведомства.

Жуков заявил, что не явился на регистрацию, поскольку ранее его избили неизвестные. "На меня было совершено нападение, первую половину месяца я провел, старясь не выходить из дома. 31 числа я был не в состоянии ходить, 10 сентября я сходил и зарегистрировался, несмотря на синяки", - рассказал Жуков.

Адвокат "Агоры" Леонид Соловьев просил отказать в удовлетворении представления, так как "у инспекции есть полномочия предупреждать осужденного о том, что он не явился". "После предупреждения от 10 сентября Жуков сразу же зарегистрировался и более ничего не нарушал. Сейчас удовлетворять представление будет превышением полномочий, так как инспекция использовала свои полномочия, вынеся предупреждение", - сказал он.

Летом 2019 года студента ВШЭ Егора Жукова отправили в СИЗО по делу об организации массовых беспорядков и участии в них (статья 212 УК РФ) из-за московской акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Спустя месяц, в сентябре 2019 года, студента перевели под домашний арест, сняв обвинения по 212-й статье. Однако СК возбудили новое уголовное дело об экстремизме (часть 2 статьи 280 УК РФ).

В итоге суд признал Жукова виновным в призывах к экстремизму и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно за ролики на Youtube-канале под названиями "Митинг 4 октября, или Как сливают протест", "Бойкот выборов - это лишь начало", "Мирная революция возможна (доказательства)" и "Митинги? Что дальше?" Кроме того, суд назначил ему трехгодичный испытательный срок, запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет и постановил изъять либертарианский флаг и фигурку лягушек, которые появлялись в видео Жукова. Позже Мосгорсуд изменил приговор, постановив вернуть Жукову флаг и лягушек.