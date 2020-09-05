За последние сутки в России выявлено 5205 случаев коронавируса в 84 регионах, 110 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 1 020 310 заболевших и 17 759 умерших.
Из больниц за сутки выписано 5379 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 838 126.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 671 (11)
Санкт-Петербург - 195 (19)
Московская область - 168 (4)
Нижегородская область - 154 (4)
Ростовская область - 144 (4)
Ставропольский край - 129 (3)
Свердловская область - 119 (5)
Красноярский край - 109 (3)
Воронежская область - 105 (5)
Самарская область - 105 (1)
Волгоградская область - 104 (2)
Саратовская область - 103 (1)
Ульяновская область - 99
Пензенская область - 93 (1)
Оренбургская область - 92
Краснодарский край - 90 (2)
Кемеровская область - 89 (1)
Республика Калмыкия - 82
Иркутская область - 81
Приморский край - 78
Ханты-Мансийский АО - 76 (2)
Республика Дагестан - 75 (1)
Архангельская область - 72 (2)
Челябинская область - 66
Кировская область - 65
Карачаево-Черкесская Республика - 64
Мурманская область - 63 (1)
Алтайский край - 63 (1)
Новосибирская область - 63 (5)
Пермский край - 58 (3)
Республика Бурятия - 54
Томская область - 52
Тюменская область - 51
Орловская область - 50
Астраханская область - 50 (2)
Республика Саха (Якутия) - 50
Хабаровский край - 50
Удмуртская Республика - 49 (4)
Омская область - 49 (4)
Сахалинская область - 49
Ямало-Ненецкий АО - 46 (1)
Республика Крым - 43 (1)
Ивановская область - 42 (1)
Белгородская область - 38
Ярославская область - 38
Вологодская область - 38 (4)
Костромская область - 37
Республика Коми - 37
Республика Ингушетия - 37
Республика Карелия - 35
Забайкальский край - 35
Ленинградская область - 34
Псковская область - 34
Брянская область - 33
Республика Мордовия - 33
Липецкая область - 32 (1)
Республика Башкортостан - 31
Рязанская область - 30
Тульская область - 30 (2)
Кабардино-Балкарская Республика - 30
Калужская область - 29
Курская область - 29
Амурская область - 29
Магаданская область - 29
Чувашская Республика - 28 (1)
Владимирская область - 27 (1)
Тамбовская область - 26
Республика Татарстан - 26
Республика Хакасия - 26 (2)
Курганская область - 25
Тверская область - 24 (3)
Новгородская область - 24
Республика Северная Осетия - 24
Республика Алтай - 24
Калининградская область - 21
Республика Тыва - 21
Республика Адыгея - 19 (1)
Севастополь - 18
Смоленская область - 17 (1)
Республика Марий Эл - 17
Камчатский край - 14
Еврейская АО - 8
Чеченская Республика - 6
Чукотский АО - 2