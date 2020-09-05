За последние сутки в России выявлено 5205 случаев коронавируса в 84 регионах, 110 человек умерли

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Из больниц за сутки выписано 5379 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 838 126

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние сутки в России выявлено 5205 случаев коронавируса в 84 регионах, 110 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 1 020 310 заболевших и 17 759 умерших.

Из больниц за сутки выписано 5379 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 838 126.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 671 (11)

Санкт-Петербург - 195 (19)

Московская область - 168 (4)

Нижегородская область - 154 (4)

Ростовская область - 144 (4)

Ставропольский край - 129 (3)

Свердловская область - 119 (5)

Красноярский край - 109 (3)

Воронежская область - 105 (5)

Самарская область - 105 (1)

Волгоградская область - 104 (2)

Саратовская область - 103 (1)

Ульяновская область - 99

Пензенская область - 93 (1)

Оренбургская область - 92

Краснодарский край - 90 (2)

Кемеровская область - 89 (1)

Республика Калмыкия - 82

Иркутская область - 81

Приморский край - 78

Ханты-Мансийский АО - 76 (2)

Республика Дагестан - 75 (1)

Архангельская область - 72 (2)

Челябинская область - 66

Кировская область - 65

Карачаево-Черкесская Республика - 64

Мурманская область - 63 (1)

Алтайский край - 63 (1)

Новосибирская область - 63 (5)

Пермский край - 58 (3)

Республика Бурятия - 54

Томская область - 52

Тюменская область - 51

Орловская область - 50

Астраханская область - 50 (2)

Республика Саха (Якутия) - 50

Хабаровский край - 50

Удмуртская Республика - 49 (4)

Омская область - 49 (4)

Сахалинская область - 49

Ямало-Ненецкий АО - 46 (1)

Республика Крым - 43 (1)

Ивановская область - 42 (1)

Белгородская область - 38

Ярославская область - 38

Вологодская область - 38 (4)

Костромская область - 37

Республика Коми - 37

Республика Ингушетия - 37

Республика Карелия - 35

Забайкальский край - 35

Ленинградская область - 34

Псковская область - 34

Брянская область - 33

Республика Мордовия - 33

Липецкая область - 32 (1)

Республика Башкортостан - 31

Рязанская область - 30

Тульская область - 30 (2)

Кабардино-Балкарская Республика - 30

Калужская область - 29

Курская область - 29

Амурская область - 29

Магаданская область - 29

Чувашская Республика - 28 (1)

Владимирская область - 27 (1)

Тамбовская область - 26

Республика Татарстан - 26

Республика Хакасия - 26 (2)

Курганская область - 25

Тверская область - 24 (3)

Новгородская область - 24

Республика Северная Осетия - 24

Республика Алтай - 24

Калининградская область - 21

Республика Тыва - 21

Республика Адыгея - 19 (1)

Севастополь - 18

Смоленская область - 17 (1)

Республика Марий Эл - 17

Камчатский край - 14

Еврейская АО - 8

Чеченская Республика - 6

Чукотский АО - 2

