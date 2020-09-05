ВСЕ ФОТО Сотрудники прокуратуры Тверского района Москвы 4 сентября устроили проверку на стенде международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал", внесенного в реестр "иноагентов", на Московской Международной книжной ярмарке в "Манеже"

Moscow-Live.ru / Анастасия Зотова Елена Жемкова

Фото: Проект Последний адрес Глушкова предположила, что изъятие книг без маркировки станет основанием для составления протокола об административном правонарушении по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иноагента)

Фото: Михаил Незговоров / Moscow-Live.ru

Сотрудники прокуратуры Тверского района Москвы 4 сентября устроили проверку на стенде международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал", внесенного в реестр "иноагентов", на Московской Международной книжной ярмарке в "Манеже". Как сообщается на сайте "Мемориала", визитеры сначала "притворялись заинтересованными посетителями".

"Мы объяснили, что все наши издания бесплатные, но при желании можно сделать пожертвование в специальный ящик-копилку. Представители прокуратуры выбрали каталог к выставке "Скрипка Бромберга". Только после этого они предъявили документы и официально объявили о проведении прокурорской проверки", - рассказала исполнительный директор организации Елена Жемкова.

После этого проверяющие осмотрели весь ассортимент изъяли девять наименований печатной продукции без маркировки организаций, внесенных в реестр "иноагентов". По словам Жемковой, в акт проверки были внесены даже те издания, что были выпущены задолго до появления законов об "иноагентах", в частности, каталог музея "Мемориала", изданный в 1998 году.

"На стенде у Международного Мемориала имеется специальный штамп с информацией о внесении в реестр, который мы ставим в старые книги, если посетители хотят такие книги получить. Нам не дали возможности поставить на взятые прокуратурой книги этот штамп", - отметила Жемкова.

В решении прокуратуры говорится, что основанием для проверки является "имеющаяся информация о нарушениях законодательства", а предмет проверки - исполнение требований законодательства о некоммерческих организациях, пишет "Коммерсант"

Юрист правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова уточнила газете, что книга "Скрипка Бромберга", которую в самом начале взяли сотрудники прокуратуры, издана недавно и на ней есть типографская маркировка. Не найдя нарушения, визитеры предъявили документ о проведение проверки и забрали по одному экземпляру немаркированных книг и открыток.

Глушкова предположила, что изъятие книг без маркировки станет основанием для составления протокола об административном правонарушении по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иноагента). Она предусматривает штраф для должностных лиц в размере 100-300 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей.

"Если нас будут наказывать, то это станет очередным шагом в сторону расширительного толкования закона об иностранных агентах, причем такой, какого даже предположить было нельзя", - отметила Глушкова. Она пояснила, что ни за намерение, ни за приготовление к совершению правонарушения КоАП не наказывает. Наказуемым является только оконченный состав административного нарушение, например факт распространения. 5 сентября по требованию прокуратуры организаторы ярмарки обклеили стенд "Мемориала" листами А4 с текстом маркировки.

"Международный Мемориал" был внесен в реестр организаций, исполняющих функции "иностранных агентов", 4 октября 2016 года. Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило 28 протоколов об административном правонарушении ч. 2 ст. 19.34 КоАП на "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" и их руководителей Яна Рачинского и Александра Черкасова (по два - на должностное и на юридическое лицо - за каждый интернет-ресурс).

Все протоколы рассмотрены Тверским районным судом Москвы, по двум производство прекращено, по остальным выписаны штрафы. Мосгорсуд рассмотрел 25 апелляционных жалоб, 22 отклонены, три решения отправлены на пересмотр. Общая сумма назначенных штрафов составляет 5,3 млн рублей.

18 августа Тверской суд в очередной раз оштрафовал Рачинского на 100 тысяч рублей за отсутствие упоминания о внесении "Международного Мемориала" в реестр "иноагентов" на сайте "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939".