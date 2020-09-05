Фото: Открытка / twitter.com Силовики пришли с обыском в петербургский офис общественной организации "Открытая Россия" по уголовному делу о хулиганстве (ст. 213 УК) из-за брошенной неизвестными дымовой шашки акции солидарности с Хабаровским краем возле Гостиного двора 22 августа

Фото: Открытка / twitter.com

Силовики пришли с обыском в петербургский офис общественной организации "Открытая Россия" по уголовному делу о хулиганстве (ст. 213 УК) из-за брошенной неизвестными дымовой шашки акции солидарности с Хабаровским краем возле Гостиного двора 22 августа.

В постановлении о "безотлагательном" обыске, выданном 4 сентября, говорится, что подозреваемым по делу проходит 26-летний житель Петербурга, который, как считают в Центре "Э", "мог посещать" офис "Открытой России", а также "иметь связи с организаторами и участниками" августовской акции. Согласно постановлению, "дознание полагает", что в офисе организации "могут находиться предметы и документы, имеющие значение для доказательной базы" по уголовному делу.

В "Открытой России" подчеркнули, что не имеют отношения к провокации у Гостиного двора. "Активисты пришли в офис "Открытой России" за реквизитом для еженедельной акции в поддержку Хабаровска. Вслед за ними в здание забежали сотрудники полиции - чтобы активисты не закрыли дверь, они засунули шлемы в дверной проём", - рассказали в Telegram-канале организации об обстоятельствах визита силовиков.

Пресс-секретарь петербургского отделения Либертарианской партии Денис Луговский сообщил порталу "Север.Реалии" о задержании двух девушек, одна из них - сторонница партии Галина Агеева. В ходе обыска силовики вынесли из офиса агитационные материалы и всю технику. "Очевидно, что основная задача этого беззакония - парализовать работу офиса и изъять технику", - заявили в "Открытой России".

Силовики выносят всю технику из офиса Открытки в Санкт-Петербурге.



Видео: телеграм-канал Объектив Реалий pic.twitter.com/decPx4DNYk— Открытка (@openrussia_team) September 5, 2020

❗️Обыск проходил в рамках уголовного дела по 213 УК РФ (хулиганство) из-за брошенной дымовой шашки на одной из предыдущих акций в Петербурге.



"Открытая Россия" не имеет к данной провокации никого отношения.



Видео: Я гражданин pic.twitter.com/sH5BiqkwI7— Открытка (@openrussia_team) September 5, 2020

4 сентября Тверской районный суд постановил арестовать на 14 суток задержанного днем ранее директора "Открытой России" Андрея Пивоварова из-за поста в Facebook с анонсом сбора подписей под иском об отмене результатов голосования по поправкам к Конституции 15 июля на Пушкинской площади. По мнению суда, действия Пивоварова повлекли за собой публичное мероприятие, которое создало помехи движению пешеходов и транспорта (ч. 3 ст. 20.2 КоАП).

В "Открытой России" считают, что Пивоварова арестовали, чтобы он пропустил единый день голосования 13 сентября: при поддержке проекта "Объединенные демократы" в муниципальные депутаты баллотируется более 500 независимых кандидатов.