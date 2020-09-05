Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Алексея Навального, сообщил президент организации Леонид Рошаль. Он отметил, что судьба оппозиционера "волнует многих".

В палате рассчитывают, что российские специалисты - токсикологи смогут обсудить с немецкими коллегами, есть ли у Навального признаки отравления. "Если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело", - сказал доктор Рошаль.

По его мнению, причины состояния политика до сих пор не ясны, а российские медики сработали "очень хорошо" и вывели Навального из тяжелого состояния. При этом он повторил, что проведенные в России исследования не выявили отравления. "Давайте спокойно вместе соберемся, представители - специалисты России - токсикологи и специалисты Германии и обсудим, есть или нет [отравление]", - цитирует Рошаля РИА "Новости".