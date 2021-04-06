Консультант Госдумы Мария Артемова, серьезно пострадавшая 1 апреля в результате ДТП в центре Москвы, выведена из медикаментозной комы, сообщил изданию "360" ее муж. "Положительная динамика есть, - подтвердил он. - Все идет получше".

По его словам, пока нельзя сказать, что все хорошо и что "она завтра уже пойдет на работу", но поводы для оптимизма есть. Тем не менее врачи еще не разрешили родственникам навестить пациентку. Супруг - единственный, кого к ней пускают.

Ранее адвокат Артемовой и ее семьи сообщал, что у нее открытые переломы и внутренние повреждения органов. Накануне стало известно, что женщину отключили от аппарата ИВЛ.

Виновником аварии, в которой женщина получила тяжелые травмы, следствие считает блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), уличенного в многочисленных нарушениях ПДД по превышению скорости.

Всего в автоаварии участвовало пять машин. Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу синей Audi, за рулем которой находился Бил. Сначала он отрицал, что управлял спорткаром, и заявил, что дал машину другу, который "случайно" попал в аварию. Позже он все-таки признал, что был за рулем.

3 апреля блогеру было запрещено управлять автомобилем и другими транспортными средствами, выходить из дома, пользоваться интернетом и другими средствами связи без письменного разрешения следователя, за исключением вызова медпомощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также общения со следователем, защитником и контролирующим органом. Следствие не стало ходатайствовать в суде об его аресте.

После заседания по мере пресечения Билу адвокат пострадавшей сообщил, не согласен с решением суда, а также не удовлетворен работой следствия. По его словам, в материалах дела вообще нет потерпевших, обвинение Билу не предъявлено. На кого оформлена машина и кто ею владеет, из материалов дела непонятно. КАСКО и ОСАГО на автомобиль оформлено не было.