Главу "Альянса врачей"* и журналистов задержали возле колонии Навального

К покровской колонии ИК-2, где находится Алексей Навальный, прошли задержания журналистов и участников акции "Альянса врачей"*, требующих оказать Навальному квалифицированную медицинскую помощь.

Telegram-канал "Открытка" сообщает о задержании 8 человек. В их числе глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, корреспондент CNN Мэттью Чэнс, корреспондент YouTube-канала "Штаб" Дмитрий Низовцев, бывший координатор штаба Навального в Кемерове Ксения Пахомова, журналист "Белсат ТВ", корреспондент "Вот так ТВ" Иван Слободенюк и двое медиков, пишет "МБХ медиа".

У ИК-2 с 12:00 находились около 10 медиков и около 30 активистов. Они требовали организовать встречу с заместителем начальника колонии, чтобы донести до него информацию о необходимости допустить к Навальному врача.

Всех задержанных доставили в местное ОВД, полицейские пока не говорят, что будут им вменять. Низовцев сообщил "Открытые медиа", что полиция не предъявила никаких претензий задержанным.

Анастасия Васильева планировала передать письмо руководству ИК-2 и составляла его в течение получаса. Однако сотрудники колонии отказались принять послание под предлогом антикоронавирусных мер, передает Русская служба BBC.