ИК-2 в Кетовском районе

УФСИН России по Курганской области

26-летний осужденный, содержащийся в курганской исправительной колонии N2, Александр Шкарин зашил себе рот и объявил сухую голодовку из-за отсутствия медицинской помощи. До этого он несколько раз сообщал , что нуждается в помощи врача, но администрация колонии ему отказывала, пишет "Новая газета" со ссылкой на Яну Гельмель, юриста общественной организации "Правовая основа".

По словам правозащитницы, в организацию позвонили родственники осужденного и сообщили, что он мучается сильными болями, но в медпомощи ему отказывают. В знак протеста заключенный объявил сухую голодовку, о чем уведомил администрацию колонии.

Заявление у него не приняли. Чтобы его не могли накормить насильно, Шкарин зашил себе рот, предупредив, что будет голодать до того момента, когда к нему приведут врача.

Как рассказала изданию адвокат Наталья Ермилова, ему наживую вырвали нитки и нанесли побои. "На руках остались ссадины и следы от наручников. Все мои попытки вызвать прокуратуру, медиков, чтобы зафиксировать травмы, звонки на телефон доверия ФСИН оказались бесполезны. Меня просто переключали с номера на номер со словами: "А что мы можем сделать?" - отметила адвокат.

Как заявили газете в пресс-службе управления ФСИН по Курганской области, заключенный требовал срочного приема стоматолога, но врач, осмотрев Шкарина, не увидел необходимости в каких-то неотложных действиях.

Там считают, что заключенный совершил акт членовредительства в рамках спланированной акции по ослаблению режима содержания.