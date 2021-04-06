Около 400 тысяч человек оставались без электроснабжения из-за аварии в Сахалинской области

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай

Около 400 тысяч человек остались без электроснабжения в Сахалинской области из-за аварии на подстанции. Как сообщается на сайте Минэнерго, обесточенными оказались Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, электроснабжение сохраняется в изолированном Охинском энергорайоне.

Позднее стало известно, что на подстанции Южно-Сахалинская отключились первая и вторая секции шин, в пресс-службе губернатора региона сообщили, что разрушений и повреждений основного электрооборудования в результате нештатной ситуации нет.

"В настоящее время уже частично восстановлено электроснабжение части потребителей, на подстанции "Южно-Сахалинская" продолжаются работы по переключению", - сообщается на сайте губернатора. Там уточнили, что из-за аварии оказались обесточены районы в центральной и южной части Сахалина, а также северные районы - Ногликский и Тымовский. Позднее власти сообщили, что электроснабжение восстановлено практически на всем острове, за исключением Смирныховского района и отдельных микрорайонов в муниципалитетах юга Сахалина.

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту отключения энергоснабжения. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об электроэнергетике, требований надежности и безопасности электрических установок и сетей, а также соблюдению нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - говорится на сайте прокуратуры.