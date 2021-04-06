Автомобиль, на котором глава профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева поехала из Покрова в Москву, дважды остановили сотрудники ГИББД

Команда Анастасии Васильевой / Twitter

Автомобиль, на котором глава профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева поехала из Покрова в Москву, дважды остановили сотрудники ГИББД. У нее проверяли документы, из-за чего Анастасия Васильева едва не опоздала вернуться к 20:00 домой. Тем самым она не по своей воле могла нарушить условия меры пресечения по "санитарному делу".

Это могло стать основанием для выхода в суд следователя с ходатайством об изменении Анастасии Васильевой меры пресечения на более суровую, сообщил ее адвокат Дмитрий Джулай. Однако, по его словам, все закончилось благополучно. "Официально по Анастасии Васильевой. Анастасия успела до 20 часов, трубку не брала на мои звонки т.к. была в ванной после трудного дня и общения с нашей "доблестной", - написал адвокат в Facebook.

Анастасия Васильева была задержана полицейскими днем 6 апреля у исправительной колонии в Покрове Владимирской области, где держит голодовку осужденный оппозиционный политик Алексей Навальный. Она провела в отделе полиции три часа, после чего ее отпустили с протоколом по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Довезти Анастасию Васильеву до Москвы предложил главный редактор Rus news Сергей Айнбиндер. Однако буквально через "несколько метров", как рассказал Дмитрий Джулай, автомобиль журналиста остановили сотрудники ГИБДД. Они долго проверяли документы (или делали вид, что проверяют), после чего отпустили водителя и пассажирку. Однако уже через 300 метров машину остановил другой экипаж ГИБДД под предлогом очередной проверки документов, передает "Дождь".

Едем домой, с главредом Rus news Сергеем Айбинднром, который очень любезно согласился подбросить Анастасию домой. Но специально выстроились сотрудники ГИБДД, остановили вообще без причины и тянут время. Пробивают по базе машину, ищут какие-то документы. Но не отпускают. pic.twitter.com/yYkBhhoMQY — Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 6, 2021

По словам адвоката, полицейские делали это специально, чтобы Васильева "не успела домой до 20:00 и вынужденно нарушила запреты суда по мере пресечения".

В конце февраля Мосгорсуд изменил Анастасии Васильевой меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Суд запретил ей покидать жилище с 20:00 до 08:00.