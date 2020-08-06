У россиян старше 40 лет появится дополнительный выходной для диспансеризации

У граждан России старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон вступит в силу 11 августа.

Воспользоваться выходным можно будет один раз в году. При этом у работника сохранится средняя заработная плата и рабочее место, передает РИА "Новости".

Работнику будет необходимо подтвердить прохождение диспансеризации медицинской справкой. Новая норма призвана повысить доступность диспансеризации, а также обеспечить сохранение здоровья работающих россиян.

В период с 2013 по 2017 год диспансеризацию в России прошли 213,6 миллиона россиян. И выяснилось, что 30% обследованных нуждаются в лечении.