Актер Михаил Ефремов в суде признался, что "с трудом" узнал себя на видео, снятом после смертельного ДТП в центре Москвы. Комментируя ролик, продемонстрированный в суде, артист сравнил себя с литературным персонажем.

В четверг в суде по делу Михаила Ефремова изучались видеодоказательства. На показанном видео, снятым нагрудным видеорегистратором полицейского, запечатлено, как Ефремов говорит сотруднику ДПС, что был за рулем и считает себя виновным в аварии. Актер в записи также признался, что пил алкоголь перед тем, как сел за руль, передает "Интерфакс".

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский решил спросить актера, узнает ли он себя. "С трудом узнаю. Это преждевременно говорить. Знаете, кто такой мистер Хайд? Мистер Хайд", - сказал актер, напомнив про героя книги Роберта Стивенсона.

"Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" - готическая повесть, написанная шотландским писателем Стивенсоном в 1886 году. В повести раскрывается тема раздвоения человеческой личности, где зловещий двойник героя получает свободу действий.

На вопросы остальных участников процесса относительно видеозаписи Ефремов отвечать отказался, назвав их глупыми, передает ТАСС.

Также в суде был показан фрагмент, на котором актер обещал откупиться. "Отпустите меня! Я убил кого-то? - спросил он сотрудника полиции. Услышав отрицательный ответ, Ефремов добавил: "Слава богу. Отпустите меня, я уйду, а потом заплачу вам все деньги".

Ранее часть кадров с попыткой Ефремова подкупить полицейских сразу после ДТП опубликовала ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Ольга Скабеева, отмечает Life.

Как следует из видеозаписи, Ефремов в момент аварии находился в таком сильном состоянии опьянения, что не смог на месте подышать в алкотестер. "Дуем, дуем, дуем. Михаил Олегович, у нас с вами очень плохо получается", - сказал инспектор ДПС. После этого второй сотрудник ГИБДД заявляет, что их прибор дает ошибку, и предлагает Ефремову проехать на стационарное освидетельствование. Тот соглашается.

На видеозаписи артист также предлагает сотрудникам ГИБДД вместе выпить и спеть им песню.

Обнаруженные в машине актера Михаила Ефремова наркотики, о которых заявили в суде, не принадлежали актеру, сказал на судебном заседании в среду адвокат Ефремова Эльман Пашаев. "Вы разве слышали, чтобы прокурор сказала, что на этих наркотиках его биоматериалы или иные следы? Я тоже нет. Значит, это не его наркотики", - произнес Пашаев.

В материалах дела артиста, зачитанных прокурором в Пресненском районном суде столицы, говорилось, что в автомобиле Ефремова обнаружили гашиш и гашишное масло, передает РБК.

Также в крови артиста после аварии были найдены следы спирта, каннабиноидов и кокаина, добавила государственный обвинитель.

В среду суд рассмотрел вопрос о признании потерпевшей Ирины Стерховой - гражданской жены погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ее адвокат Вадим Никулин утверждал, что женщина много лет жила вместе с Захаровым в Москве, а к законной супруге и детям в Рязанскую область Захаров ездил редко. В качестве доказательства защитник показал совместные фотографии Захарова и Стерховой.

Пашаев же отметил, что снимки могут быть фальшивыми. Он также задался вопросом о том, что "Ирине мешало заключить брак за 22 года". Женщина потребовала не говорить о себе в подобном тоне и в слезах покинула зал. В итоге суд отказал в ходатайстве Стерховой. Потерпевшими по делу признаны вдова, брат и два сына погибшего, пишет Forbes.

В начале июня в районе Смоленской площади Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Ефремов после аварии публично просил прощения у родных Захарова. Однако позднее его адвокат Эльман Пашаев заявил, что Ефремов настаивает на своей невиновности.