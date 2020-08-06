У здания Люблинского суда Москвы, где сегодня должны огласить приговор семи фигурантам по делу "Нового величия", задержали участников акций в поддержку обвиняемых

АГН Москва / Александр Авилов У здания Люблинского районного суда перед оглашением приговора по делу «Нового величия»

АГН Москва / Александр Авилов

У здания Люблинского суда Москвы, где сегодня должны огласить приговор семи фигурантам по делу "Нового величия", задержали участников акций в поддержку обвиняемых. Один из активистов, одетый в полицейскую форму, прочитал монолог на ступенях суда и в завершение своего перформанса "перерезал горло" манекену. После этого его скрутили несколько полицейских.

"МБХ медиа" сообщает, что манекен тоже "задержали". Также задержана девушка в форме сотрудника полиции и мужчина, стоявший в одиночном пикете за воротами суда, пишет "ОВД-Инфо".

Полиция предупреждает об указе мэра Москвы Сергея Собянина о запрете публичных мероприятий из-за коронавируса, пишет Telegram-канал "Автозак LIVE". У здания дежурят отряды ОМОНа, полиции и сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

Ожидается, что на сегодняшнем заседании суда будет объявлен приговор Марии Дубовик, Анне Павликовой, Руслану Костыленкову, Петру Карамзину, Вячеславу Крюкову, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину. Обвинение запросило реальные сроки для Костыленкова - 7 лет и 6 месяцев колонии, Карамзина - 6 лет и 6 месяцев и Крюкова - 6 лет лишения свободы. Полетаеву прокурор запросил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, Рощину - 6 лет и 6 месяцев условно, Дубовик - 6 лет условно, Павликовой - 4 года условно.

Подсудимых обвиняют в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК), все они отрицают вину. По версии следствия, участники "Нового величия" планировали антиконституционный переворот.

Позиция защиты заключается в том, что главным архитектором дела стал провокатор силовиков под псевдонимом Руслан Д. Именно он, согласно показаниям подсудимых, создал устав и отделы сообщества, а также советовал начать более активные действия. Кроме того, адвокаты обнаружили многочисленные нарушения и недопустимые доказательства в деле.

Обвинение настаивает, что подсудимые добровольно создали "экстремистское сообщество", готовились к участию в восстании и отрабатывали навыки, нужные для нападения на полицейских. Обвинение ссылается на переписку в телеграм-чате "Нового величия", материалы прослушки, тайные видеозаписи, показания Руслана Д. и внедренных оперативников.