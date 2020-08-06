Министерство финасов предложило сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей - до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда - до 82,3 миллиарда рублей, передает РИА "Новости".

Кроме того, планируется сократить финансирование госпрограмм по развитию Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Арктической зоны.

В августе 2014 года правительство одобрило федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года на общую сумму более 800 миллиардов рублей. В сентябре 2018-го ее продлили до 2022 года, а в конце июля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о пролонгации программы до 2024-го. Финансирование увеличится на 300 миллиардов рублей, сказал замглавы правительства.

Добавим, в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности" также предусмотрено сокращение финансирования таких важных областей как здравоохранение и образование.

Согласно документу, по сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования на развитие здравоохранения могут быть уменьшены в 2021 году на 65,7 млрд рублей, до 721,9 млрд рублей, в 2022 году - на 71,6 млрд рублей, до 716,5 млрд, в 2023 году - на 115,4 млрд рублей, до 672,7 млрд рублей.

Кроме того, в 2021-2022 годах предлагается сократить финансирование развития образования. Базовые бюджетные ассигнования могут быть уменьшены в 2021 году на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, в 2022 году - на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей. При этом расходы на развитие образования предлагается увеличить в 2023 году на 10,5 млрд рублей, до 348,8 млрд рублей.

Также, согласно методике, Минфин предлагает увеличить расходы на программу "Социальная поддержка граждан". Бюджетные ассигнования могут увеличить в 2021 году на 43,7 млрд рублей, до 1,89 трлн рублей, в 2022 году - на 33,9 млрд рублей, до 1,98 трлн рублей, и в 2023 году - на 188 млрд рублей, до 2,1 трлн рублей, передает ТАСС.