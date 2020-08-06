Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский Перестать работать и уйти на пенсию до 55 лет хотят 39% опрошенных женщин и только 23% мужчин

Moscow-Live.ru / Алексей Поляков

Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, которые приводит РБК.

Перестать работать и уйти на пенсию до 55 лет хотят 39% опрошенных женщин и только 23% мужчин. При этом 69% не хотят бросать работу так рано, а 11% - 14% мужчин и 7% женщин - вообще хотели бы продолжать работать и после 70. Подавляющее большинство участников опроса (80%) заявили, что не могут себе позволить уйти на покой раньше наступления официального пенсионного возраста, даже если захотят, так как после этого им просто не на что будет жить. О том, что для такого шага у них уже достаточно сбережений, заявили лишь 4% респондентов, еще 3% надеются на то, что их смогут содержать родственники, а оставшиеся 13% рассчитывают на другие источники дохода.

Почти половина участников опроса (49%) признались, что ничего не предпринимают для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или оставить работу в более молодом возрасте. По словам пессимистов, у них либо нет возможности что-либо откладывать, либо они не верят в возможность сохранить отложенное. Еще 26% пока ничего не делают, но намерены принять какие-то меры в будущем.

Те, кто уже что-то делает для улучшения жизни после работы, разделились на несколько групп: 8% копят деньги на старость на счетах в банках или в виде наличных, 6% уже приобрели и планируют купить недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду, 2% оформили индивидуальный пенсионный план, а 9% "правильно" воспитывают своих детей.

По мнению россиян, достойный уровень пенсий составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц, тогда как нынешний уровень их роста многие считают "подачкой". В 2018 году ветеран труда из Магаданской области попросил перечислить свою унизительную пенсионную надбавку в размере 683 рублей тогдашнему премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, выразив надежду, что эти деньги "помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом".

Ожидается, что к 2050 году средняя продолжительность жизни вырастет примерно до 77 лет. Это угрожает стабильности пенсионных систем во всем мире. Пока население ни развитых, ни развивающихся стран не готово продолжать работу после выхода на пенсию. По опросам Credit Suisse, только 53% жителей развивающихся стран готовы оставаться на работе, в развитых - только 28%. При этом 10-15% жителей развивающихся стран останутся на работе, хотя не хотели бы этого делать. По мнению специалистов, эти люди просто не рассчитывают на хорошую пенсию.

Кроме того, стареющее население выступает против любых пенсионных реформ. По данным опроса "Левада-центра", проведенного в июне 2018 года сразу после объявления о повышении пенсионного возраста в России, против реформы выступили 89% респондентов. Молодое поколение уже уверено, что пенсии им не хватит на нормальную жизнь, и не рассчитывает на нее как на основной источник дохода в старости. По данным другого опроса "Левады", 63% респондентов не хотели бы добровольно отчислять сколько-нибудь своих денег на пенсионные накопления в дополнение к обязательным отчислениям, которые делает работодатель.