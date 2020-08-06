Фигуранты дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев (слева направо)

АГН Москва / Софья Сандурская Фигуранты дела «Нового величия» Мария Дубовик и Анна Павликова

АГН Москва / Софья Сандурская

Люблинский суд Москвы признал фигурантов дела "Нового величия" виновными в создании экстремистского сообщества, заявив, что вина "подтверждается доказательствами", в том числе показаниями одного из участников "Нового величия" Павла Ребровского. Сам Ребровский от этих показаний отказался, указав, что они были написаны следователем, напоминает "Медиазона". Из-за этого прокуратура потребовала пересмотреть его дело.

Мера наказания будет объявлена позднее, но адвокат Максим Пашков уже сообщил РИА "Новости", что защита намерена обжаловать приговор. На скамье подсудимых семь человек - Анна Павликова, Мария Дубовик, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков и Максим Рощин. Никто из них не признал вину.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить наказание для фигурантов от 4 лет условно до 7,5 лет колонии. Для Костыленкова гособвинитель запросил 7,5 года лишения свободы, для Карамзина - 6,5, Крюкова - шесть. Для остальных - условные сроки: Полетаева и Рощина прокурор просит приговорить к 6,5 года условно, Дубовик - к шести, Павликову - к четырем.

Дело в отношении обвиняемого Сергея Гаврилова выделено в отдельное производство, поскольку он сбежал из-под домашнего ареста, уехал из России и получил убежище на Украине. Его объявили в розыск и заочно арестовали. Отдельно слушается дело Павла Ребровского, который изначально признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке, но затем отказался от показаний.

Перед началом сегодняшнего заседания около Люблинского суда задержали несколько человек. Во время зачитывания приговора собравшиеся у суда скандировали "Невиновны!"

Собравшиеся возле здания Люблинского суда люди скандируют: "Невиновны!".



Тем временем судья зачитывает приговор. Всех фигурантов дела суд считает виновными



Видео: участница ОВД-Инфо Наташа Барановаhttps://t.co/QK9grORxyQ pic.twitter.com/c7vLgNfiyg— ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 6, 2020

По версии следствия, обвиняемые планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. Защита настаивает, что инициатором создания "Нового величия" стал провокатор и осведомитель спецслужб Руслан Д.

Изначально фигурантам дела вменяли части 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса об организации экстремистского сообщества и участии в нем. На стадии прений прокурор предложил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию.