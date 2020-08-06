Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев (слева направо)санд

Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва" У здания Люблинского районного суда перед оглашением приговора по делу "Нового величия"

Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"

Люблинский районный суд Москвы в четверг спустя почти полтора года после начала слушаний оглашает приговор по делу "Нового величия". Семерых подсудимых обвиняют в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК); все они отрицают вину. Трем обвиняемым прокурор запросил реальные, а четверым - условные сроки. Как установило следствие, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство.

Как передает "Интерфакс" , Вячеславу Крюкову назначают 6 лет колонии общего режима. Руслана Костыленкова приговорили к 7 годам колонии общего режима. Петру Карамзину назначают 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Дмитрия Полетаева освободят в зале суда: он содержался в СИЗО, а приговорен к условному сроку - 6 лет. Максима Рощина суд приговаривает к 6,5 года условно. Анна Павликова получила 4 года условно.Мария Дубовик - 6 лет условно.

"Суд считает недоказанными показания подсудимых о провокации со стороны Константинова", - говорится в приговоре судьи Александра Маслова. Александра Константинова, который участвовал в чатах "Нового величия" под именем "Руслан Д.", сторона защиты называла провокатором правоохранительных органов, внедренных в компанию активистов.

Мария Дубовик, выйдя из здания суда, заявила, что оглашенному приговору совсем не рада. Затем журналисты обступают Анну Павликову и ее сестру Анастасия. Последняя обращается к журналистам: она рада условному сроку, но добавляет, что это тоже срок, при этом адвокаты доказали, что "ребята совершенно невиновны". Анастасия говорит, что произошла несправедливость и родственники будут бороться за остальных осужденных.

Ранее в четверг суд уже признал семерых участников организации "Новое величие" виновными в создании экстремистского сообщества.

Рассмотрение дела "Нового величия" началось год назад, никто из подсудимых не признал вину.

Дело "Нового величия" оказалось неожиданно резонансным. В августе 2018 года после множества одиночных пикетов и несогласованного "Марша матерей" в центре Москвы Павликову и Марию Дубовик перевели под домашний арест. Родители подсудимых объединились с близкими обвиняемых по делу "Сети"; требования отпустить членов "Нового величия" звучали на согласованных и несогласованных акциях.

В декабре 2018 года дело прокомментировал президент Владимир Путин: говоря о нем, он упомянул, что подсудимые якобы планировали "организовать вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму", хотя такого обвинения им не предъявляли.

"Новая газета" пишет, что согласно приговору, вина подсудимых подтверждается письменными материалами дела и показаниями свидетелей. Версия защиты опровергается словами Руслана Д., внедренных оперативников, результатами экспертизы и другими материалами.

Доказательства обвинения, отмечает издание, суд считает допустимыми и последовательными, а доводы адвокатов о провокации "не нашли своего подтверждения".

Перед приговором у здания суда собралась толпа журналистов и активистов. Полиция задержала троих человек, в том числе молодого человека в полицейской форме, который пришел к суду с манекеном и декламировал стихи, а также говорил о незаконности процесса. В конце акции он перерезал горло манекену.

Телеграм-канал дела "Нового величия" опубликовал видео, снятое около суда. Во дворике собралось больше сотни человек, они скандируют "Отпускай!" и "Не забудем, не простим!". Полиция перегородила вход в суд металлическими оградами.