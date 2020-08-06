Стоп-кадр видео РЕН ТВ / YouTube Неизвестные в ночь на 6 августа захватили здание, где находится офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, сообщил в своем Facebook ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников

Стоп-кадр видео РЕН ТВ / YouTube

Неизвестные в ночь на 6 августа захватили здание, где находится офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, сообщил в своем Facebook ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. Он уточнил, что речь идет о здании в Крапивенском переулке д. 3 стр. 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК.

По этому адресу расположена усадьба Ф.Я. Гасса - И. Н.Иванова - памятник архитектуры XIX века. Мельников сообщил, что представителям комиссии был закрыт доступ в здание неизвестными людьми "крепкого телосложения". Наблюдатели вызвали полицейских, но отказались вмешиваться в события, так как сочли, что это гражданско-правовой спор, передает ТАСС.

Мельников показал журналистам, что ворота в здание оказались заблокированы, а на двери появились другие замки. Также появилось объявление от ЧОПа, ранее охранявшего здание, передает РЕН ТВ. "Средь бела дня в центре города Москвы захватить, так скажем, объект - достаточно ситуация неоднозначная. Я на своей памяти такого не помню, такое ощущение, что мы возвращаемся в 90-е", - сказал Мельников.

Неизвестные забаррикадировались внутри помещения и заблокировали въезд на территорию, перегородив ворота автомобилем с затонированными стеклами и закрытыми номерами, передает телеканал "360". Неизвестные были в масках и не шли на общение, отворачиваясь от журналистов.

Сам захватчики представились волонтерами и утверждают, что у них есть правоустанавливающие документы на него, "однако пока ситуация похожа на попытку рейдерского захвата", сказал ответственный секретарь ОНК. "Они говорят, что они новые арендаторы и у них есть договор, но нам ничего не известно, нас никто не о чем не уведомлял. С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось", - сказал Мельников (цитата по "Интерфаксу").

При этом, по его словам, полицейские знают захвативших здание людей. "Был интересный момент, мы спросили у сотрудников: знаете ли вы, кто эти люди, которые нас не пускают? Они сказали, что знают, но нам - арендаторам и собственнику помещения - ничего не скажут", - сказал ответственный секретарь ОНК изданию Readovka.

Полицейские, по сути, отказали сотрудникам комиссии в помощи, написал Мельников позже: "Полицейские не предпринимают никаких действий для того, чтобы выяснить личность граждан, препятствующих доступу членов ОНК в арендуемое помещение". Правоохранители посоветовали прийти утром и написать заявление, а также обращаться в суд. Мельников сообщил, что намерен в ближайшее время обратиться за защитой прав в прокуратуру Москвы.

ОНК Москвы занимается общественным контролем за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания: СИЗО, спецприемниках, дежурных частях отделов полиции, исправительных колониях. Основанием для создания ОНК является федеральный закон от 10 июня 2008 года N76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания".