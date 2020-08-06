Руководство частной гомеопатической аптеки на Мосфильмовской улице привлечено к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований к фармацевтической деятельности. Как сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области, в аптеке продавались лекарства, которые якобы должны были помочь пациентам избежать заражения коронавирусом.

"Обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями. Согласно пояснениям сотрудников аптеки, применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом. Сотрудник аптеки также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний", - говорится в сообщении.

Препараты арестованы, рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности за незаконное производство лекарственных препаратов и незаконное обращение прекурсоров, а также за грубое нарушение лицензионных требований к фармацевтической деятельности. По данным агентства "Москва", сотрудница аптеки уничтожила жидкость из сосуда с рептилиями и попыталась убежать с бутылкой мертвых змей, чтобы проверяющие не смогли провести экспертизу.

В Европе для лечения коронавируса будет использоваться противовирусный препарат ремдесивир. Исследование, проведенное в 10 странах с участием более тысячи пациентов, показало, что ремдесивир, вводимый пациентам внутривенно, ускорил процесс выздоровления госпитализированных. В среднем препарат сокращает госпитализацию пациентов с 15 до 11 дней.

В США в начале мая выдали разрешение на использование ремдесивира в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, затем применение препарата одобрили в Японии и Южной Корее. Между тем препарат может стать почти эксклюзивной собственностью США. Как говорится в заявлении на сайте Минздрава страны, в июле туда поступят 100% поставок фармацевтической компании Gilead, а в августе и сентябре - по 90%. В условиях подобной скупки препарата его доступность в европейских больницах может быть ограниченной.

Говоря о доступности препарата в РФ, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил, что аналогов ремдесивиру в РФ нет, но существуют другие схемы лечения и другие противовирусные препараты, которые действуют в том числе и на РНК-вирусы. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что для ослабления вируса российские медики применяют в первую очередь фавипиравир и комбинацию лопинавира и ритонавира. Поэтому проблему доступности ремдесивира в данном случае можно считать неактуальной.