ВСЕ ФОТО Собянин на фоне слухов о новом карантине в сентябре допустил сохранение масочного режима еще на несколько месяцев

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин Сам мэр и его заместители при этом продолжают появляться на публике без масок

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин До конца августа в столице сохранится запрет на проведение массовых мероприятий. Впрочем, сейчас этот запрет применяется весьма выборочно

АГН Москва / Кирилл Зыков

Масочный режим и другие ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, необходимы в ближайшие недели и, возможно, месяцы, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин. Сам мэр и его заместители при этом продолжают появляться на публике без масок.

"О защитных мерах не нужно забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять. Но представьте себе, когда в поезде метро половина в масках, а половина - без. <...> Так не должно быть, либо мы их все выполняем, либо надо все отменять, все ограничения. Мы и не отменяем, и считаем, что они необходимы ближайшие недели, а может быть, и месяцы", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Сейчас в Москве запрещено проведение публичных мероприятий, в магазинах, метро и других общественных местах сохраняется режим ношения масок и перчаток. В метро активизировались проверки соблюдения масочного режима, пассажиров вновь начали массово штрафовать за его нарушение.

В пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" подчеркнули, что носить средства индивидуальной защиты в городском транспорте по-прежнему обязательно. Несоблюдение грозит штрафом в 5 тыс. рублей по части 4 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Контролеры информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток, рекомендуя приобретать их в кассах метро или вендинговых аппаратах.

Из-за несоблюдения масочного режима в столице уже временно закрыли несколько магазинов. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк напомнил, что магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток, а за нарушение санитарных правил торговые точки будут штрафовать.

По крайней мере до конца августа в столице сохранится запрет на проведение массовых мероприятий. Впрочем, сейчас этот запрет применяется весьма выборочно: например, пикеты в столице разгоняют, а вот проведению отложенного парада Победы, голосования по поправкам к конституции, празднованию Дня ВДВ в парке Горького и полумарафону ничего не помешало.

В коне июля мэр Москвы констатировал, что ежесуточный прирост случаев коронавируса в столице достиг минимального уровня и снижаться больше не будет. По его прогнозу, "лелеять надежду, что мы уйдем в ноль или в какие-то минимальные значения, вряд ли приходится", "мы будем находиться в коридоре от 650 до 700 [случаев ежесуточно], плюс-минус 50". Собянин объяснил это тем, что в городе "передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов". Мэр также не исключил, что в периоды всплеска сезонных заболеваний в Москве вновь может быть применена система дистанционного обучения школьников.

Будет ли повторный карантин

В соцсетях в последнее активно обсуждается предполагаемое возвращение карантинных мер в сентябре. Называются даже конкретные даты, например, 20 сентября. Собянин в интервью в конце июля отрицал эти слухи. "Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации. Сегодня ситуация, как я сказал, вполне спокойная и стабильная, ну а дальше будем ждать появления вакцины", - сказал мэр.

Пресс-секретарь мэрии Гульнара Пенькова заявила "Медузе", что все обсуждения про карантин - это "вероятность и версии", а городские власти будут действовать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора "в зависимости от текущей ситуации на тот момент".

По словам собеседника издания в мэрии, врачи стационаров, которые могут быть при необходимости перепрофилированы под лечение коронавируса, получили от департамента здравоохранения негласную просьбу к 15 сентября вернуться из отпусков. В пресс-службе департамента здравоохранения заявили, что никаких предписаний на этот счет не издавали.

В одних школах говорят, что департамент образования потребовал к 20 сентября "полностью подготовиться к дистанционному обучению", в других - что методический план московских школ ориентирован на офлайн-обучение. В самом департаменте пояснили, что дистанционную форму обучения будут использовать как дополнение к очной, пока же планируется традиционный формат обучения в новом учебном году.

Близкий к правительству источник "Медузы" полагает, что нового карантина в Москве не будет, а разговоры о нем и возвращение к активным штрафам за несоблюдение масочного режима объясняет противостоянием между Собяниным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по теме коронавируса.

Источник издания в мэрии Москвы заявил, что власти думают над возможным ужесточением режима в октябре-ноябре, а собеседник, близкий к московскому оперативному штабу, уточнил, что "централизованного решения" по этому вопросу нет.

В столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 "Интерфаксу" заявили, что пик эпидемии в столице пройден, нового взрывного роста не ожидается и власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам. По прогнозу собеседника агентства, до появления вакцины в столице сохранится уровень в диапазоне 500-800 заболевших в сутки, "что не является критичным для Москвы".

"Это нормальный процесс: большинство ограничительных мер в Москве снято, в город приезжает большое количество людей, поэтому свести заболеваемость к нулю невозможно до появления эффективной вакцины", - отметили в оперштабе, подчеркнув, что многое будет зависеть от сознательного отношения людей к уже принятым мерам. Рейды в общественном транспорте и магазинах там назвали плановой работой, не являющейся ужесточением масочного режима.