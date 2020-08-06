Пресс-служба Правительства России Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал о создании правительственной комиссии по русскому языку

Пресс-служба Правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал о создании правительственной комиссии по русскому языку. Как сообщается на сайте кабмина, комиссия займется разработкой государственной языковой политики, определит требования для словарей, справочников и грамматик, а также проведет экспертизу правил орфографии и пунктуации.

"Одним из важнейших вопросов сегодняшней повестки является создание правительственной комиссии по русскому языку... Наша задача - сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире. Для этого необходимо сформировать целостную языковую политику. Решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия", - сказал Мишустин. Еще одной функцией комиссии он назвал повышение уровня подготовки специалистов - в первую очередь тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка.

Ведущий научный сотрудник Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская заявила радиостанции "Говорит Москва", что в создании комиссии нет особого смысла, поскольку вопросами экспертизы и единых требования к словарям занимается Совет по русскому языку. А при составлении словарей "правительство не может диктовать и устанавливать какие-то нормы". "Дело правительства - создать комфортные условия учёным, филологам, лингвистам, которые будут этими вещами заниматься", - подчеркнула она.

Ольховская также поддержала идею единых требований к словарям и справочникам: по ее словам, необходимо зафиксировать норму литературного языка и решить проблему правил орфографии и пунктуации. "В настоящий момент мы живём и пишем по правилам 1956 года. В 1998-м была попытка провести реформу, но тогда реформа не произошла", - пояснила она.

О необходимости создания комиссии по русскому языку и концепции языковой госполитики ранее заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что совершенствование норм русского языка не должно приводить к вульгарному упрощению пунктуации и орфографии. Его заявление прозвучало в разгар общественной дискуссии вокруг поста, написанного профессором НИУ ВШЭ Гасаном Гусейновым. По мнению Гусейнова, в Москве "с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна".

Позже администрация Facebook удалила пост за нарушение правил соцсети. После того, как особо патриотичные пользователи пожаловались на Гусйенова его начальству, профессор объяснил, что сам русский язык прекрасен, но сейчас ему не повезло, потому что "на нем говорят болваны". Тем не менее комиссия ВШЭ по этике призвала Гусейнова публично извиниться за "распространение непродуманных и безответственных высказываний", вредящих репутации вуза, и "дезавуировать" их.

В ответ на это несколько сотен писателей, журналистов, переводчиков, филологов, преподавателей, деятелей культуры и представителей других профессий поддержали открытое письмо, где назвали публикации против Гусейнова в социальных сетях и провластных СМИ "шельмованием", а призыв к публичному покаянию сравнили с практикой конца 1920 - начала 30-х годов.

Владимир Путин, выступая на заседании Совета по русскому языку, заявил, что "пещерные русофобы" и агрессивные националисты объявили войну русскому языку, чтобы сократить его пространство в мире, а в некоторых странах это стало государственной политикой. Имя Гусейнова глава государства не упомянул.

В марте этого года президент также поручил подготовить законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка чиновниками, руководителями и гражданами страны. А в мае Минпросвещения разработало проект создания комиссии, которая будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и организаций, заинтересованных в сохранении, защите, развитии и продвижении русского языка за рубежом.