Роскачество повторно исследовало качество "молочных" сосисок, пополнив топ лучших

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский Эксперты оценили товары на соответствие как нормам российского законодательства, так и требованиям опережающего стандарта Роскачества

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В марте 2020 года эксперты Роскачества повторно исследовали сосиски "Молочные" торговых марок "Ближние Горки", "Велком", "Дымов", "Клинский", "Мясницкий ряд", "Папа может" и "Рублевский". Число марок, улучшивших качество своего товара, пополнилось, однако два бренда снова получили 0 баллов и остались за бортом рекомендованных к покупке, говорится на сайте Роскачества.

В повторном исследовании эксперты не встретили нарушений по количеству антибиотиков, однако следовые количества лекарственных препаратов, допустимые техническим регламентом Таможенного союза, зафиксированы были. В этот раз в сосисках не были обнаружены золотистый стафилококк и клостридии, однако вновь попалась недостоверная маркировка, наличие крахмала и каррагинана.

Эксперты оценили товары на соответствие как нормам российского законодательства, так и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Сосиски тестировали с точки зрения безопасности на наличие потенциально вредных веществ, включая тяжелые металлы, пестициды, нитриты, радионуклиды, антибиотики, синтетические красители и консерванты, а также по микробиологическим показателям, Эксперты Роскачества также проверили сосиски на наличие посторонних ДНК и ГМО, на количество белков и жиров, проваренность, количество соли и вкус.

Сосиски "Дымов", обладающие Знаком качества, подтвердили свое право на него и получили 5 баллов вместо прежних 4,5 баллов. Помимо этого, топ сосисок "Молочные" пополнился сосисками "Клинский", получившими при повторном исследовании 5 баллов вместо прежних 4,447 (в прошлый раз в них были найдены антибиотики). Теперь этот товар отечественного производства сможет претендовать на российский Знак качества.

Рейтинг сосисок "Папа может" с 4,077 баллов поднялся до 4,9, не заслужив высшей оценки из-за плохой проваренности. Кроме того, классический рецепт молочных сосисок по ГОСТу подразумевает использование в составе только мясо свинины и говядины, тогда как в этих сосисках используется в том числе и курятина, указанная в составе продукта.

Сосиски "Ближние горки" и "Велком" также повысили рейтинг с 2 до 3 баллов: вместо прежнего недовеса эксперты обнаружили в продукте следы антибиотиков, допустимые нормами технического регламента Таможенного союза. А рейтинг сосисок "Велком" ранее был снижен до 2,893 балла за недостоверный состав, указанный в маркировке: в нем не были указаны следы крахмала и каррагинана. Теперь производитель эти ингредиенты в состав продукта не добавляет, но в нем появились допустимые следы антибиотиков и превышение по количеству микроорганизмов: произошла ли порча товара на производстве, при транспортировке или на прилавке, точно сказать нельзя.

На прежнем нулевом уровне сохранили свое анти-качество сосиски "Мясницкий ряд" и "Рублевский". Как в прошлый, так и в нынешний раз в составе продукта "Мясницкий ряд" не был указан обнаруженный соевый изолят, в составе "Рублевский" - каррагинан, зато "Мясницкий ряд" избавился от следов антибиотиков. В целом повторное исследование показало, что качество мясных полуфабрикатов по-прежнему нестабильно, а место одних нарушений занимают другие.