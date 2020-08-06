Иван Сафронов

Московский городской суд / ВКонтакте Документ гласит, что для передачи информации Сафронов якобы использовал инструменты шифрования программы VeraCrypt, а в качестве паролей - фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке

EdZbarzhyvetsky / DepositPhotos

Обвиняемый в госизмене бывший журналист Иван Сафронов, по версии следствия ФСБ, передавал секретные данные представителю чешской разведки через домашний компьютер, сообщил "Интерфаксу" и "МБХ медиа" руководитель правозащитного объединения "Команда 29" адвокат Иван Павлов.

Он уточнил, что в постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого компьютер назван "ПЭВМ" - персональной электронно-вычислительной машиной. Документ гласит, что для передачи информации Сафронов якобы использовал инструменты шифрования программы VeraCrypt, а в качестве паролей - фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.

Павлов добавил, что обвинение по-прежнему не озвучило конкретную дату передачи секретной информации, предложив адвокатам "выбрать один из дней 2017 года". Ранее адвокат сообщил, что за Сафроновым следили как минимум с осени прошлого года. В постановлении о привлечении бывшего журналиста обвиняемым упоминаются два сообщения от неких органов внешней разведки - от сентября 2019 года и марта 2020 года.

Согласно этим сообщениям, агент чешской разведки, с которым Сафронов якобы сотрудничал, "имеет специальную подготовку и причастен к деятельности данной иностранной спецслужбы", а собранные и переданные бывшим журналистом сведения "попали в распоряжение иностранных спецслужб".

Детали по делу Сафронова засекречены, следствие категорически отказывается раскрывать какие-либо подробности до конца расследования, которое, по оценкам адвокатов, будет длиться еще год-полтора. Крупицы информации общественность узнает от адвокатов, которые отказались давать подписку о неразглашении данных предварительного расследования 13 июля. В этот день Сафронову предъявили обвинение в госизмене. Минюст потребовал возбудить в отношении этих юристов дисциплинарное производство.

Русская служба BBC уточняет, что представления региональных управлений Минюста поступили в Адвокатские палаты Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где состоят защитники. У Сафронова шесть адвокатов: Дмитрий Катчев, Даниил Никифоров, Олег Елисеев и Сергей Малюкин (Москва), Иван Павлов (Петербург) Евгений Смирнов (Ленинградская область). При этом Павлову, по его словам, дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования никто не предлагал. 13 июля на следственных действиях его не было.

По словам Катчева, ни в письме ФСБ Минюсту, ни в представлении самого министерства не указано, что именно нарушили адвокаты: "Там общие фразы, все это высосано из пальца". Ведомство в своем представлении ссылается на то, что адвокаты якобы нарушили статьи 4 и 12 Кодекса профессиональной этики адвоката.

При этом в ст. 4 Кодекса речь идет о том, что адвокаты должны "сохранять честь и достоинство" и "соблюдать правила профессии", а в ст. 12 отмечается, что представляя интересы доверителя, "адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле". Подписки или разглашение каких-либо данных в этих статьях не упоминаются.

Дисциплинарное производство может закончиться вынесением замечания или предупреждения, а в некоторых случаях привести к лишению адвокатской лицензии. Адвокаты считают требование Минюста давлением на защиту Сафронова.

При этом все адвокаты, кроме Павлова и Никифорова, дали подписку о неразглашении гостайны, без чего не могли бы защищать экс-журналиста. Следователь ФСБ Александр Чабан демонстрировал секретные документы в Мосгорсуде, когда защита пыталась обжаловать арест Сафронова.

Павлова в зале заседания не было, но он информировал журналистов о ходе слушаний, узнавая подробности через коллег. Никифорова удалили из зала после того, как он отказался давать подписку и выразил протест в связи с чем, что следователь в апелляции решил показать документы, которые не предоставил в суде первой инстанции.