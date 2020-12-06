ВСЕ ФОТО Открыто движение по Русскому мосту во Владивостоке, который был закрыт из-за обледенения после циклона

Фото: dorogi_dv / instagram.com В общей сложности с вант было удалено около 2,3 тысяч тонн ледяных отложений

Главное управление МЧС России по Приморскому краю Всего в работах по очистке моста были задействованы 60 человек

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Открыто движение по Русскому мосту во Владивостоке, который был закрыт из-за обледенения после циклона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу обслуживающей организации - ФКУ ДСД "Дальний Восток". "6 декабря с 17:00 (10 часов по Москве) открыт проезд для всех видов транспорта по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный".

В общей сложности с вант было удалено около 2,3 тысяч тонн ледяных отложений, сообщил директор организации Сергей Петраев. Альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 метров, где порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Очищено 11 тысяч кв.м. поверхности пилонов, отметил Петраев.

Всего в работах по очистке моста были задействованы 60 человек.

Русский мост связывает одноименный остров с материковой частью Владивостока. На нем в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр, Приморский океанариум.Из-за прошедшего 19 ноября ледяного шторма мост обледенел, его закрыли 21 ноября. Ванты и пилоны моста от обледенения очищали промышленные альпинисты.

В это время выбраться с острова Русский можно было только паромом, к перевозкам подключили четыре десантных катера Тихоокеанского флота.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее говорил, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский - уникальный.