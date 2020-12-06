Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru Московское управление ФСИН сообщает о смерти фигуранта дела о взятке, бывшего гендиректора ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) Василия Клепалова в СИЗО-2 Москвы, проводится проверка

Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru

Московское управление ФСИН сообщает о смерти фигуранта дела о взятке, бывшего гендиректора ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) Василия Клепалова в СИЗО-2 Москвы, проводится проверка, передает "Интерфакс".

По данным УФСИН, в воскресенье в этом СИЗО умер обвиняемый по ст. 291 УК РФ, которому после обращения к медицинскому работнику учреждения была вызвана бригада неотложной медицинской помощи. Спасти мужчину не удалось. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

По данным столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), речь идет о Клепалове.

В УФСИН также сообщили, что умерший состоял на диспансерном учете с хроническими заболеваниями.

Клепалов, а также начальник отдела Минпромторга Ризван Гайрбеков были арестованы в минувшем июне по делу о взятке в размере 2 млн рублей. На аналогичный период заключен под домашний арест замначальника управления ФСВТС Сергей Гармаш. Клепалов, Гармаш и Гайрбеков были задержаны в рамках уголовного дела о даче и получении взятки (ст. ст. 290 и 291 УК РФ).

По данным ТАСС, Клепалов хотел получить разрешение на поставки в Азербайджан, а также на получить лицензию на один из видов техники. В июне источник ТАСС утверждал, что четвертым фигурантом дела стал сотрудник "Нижегородского авиационного общества" по фамилии Терехов.