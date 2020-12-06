ВСЕ ФОТО Количество новых случаев COVID-19 в РФ за сутки вновь обновило максимальные значения: выявлены 29 039 заболевших в 85 регионах, следует из данных федерального оперативного штаба, обнародованных в воскресенье

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Прежний максимум был зарегистрирован в субботу - 28 782 случая. До этого наблюдалось небольшое снижение числа новых случаев

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В Москве за сутки было выявлено 7 512 новых случаев COVID-19. Накануне в субботу в Москве был максимум по суточному приросту: 7 993 новых случая

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Количество новых случаев COVID-19 в РФ за сутки вновь обновило максимальные значения: выявлены 29 039 заболевших в 85 регионах, следует из данных федерального оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Прежний максимум был зарегистрирован в субботу - 28 782 случая. До этого наблюдалось небольшое снижение числа новых случаев.

В общей сложности в России, по данным штаба, заразились 2 460 770 человек, напоминает "Интерфакс".

В Москве за сутки было выявлено 7 512 новых случаев COVID-19. Накануне в субботу в Москве был максимум по суточному приросту: 7 993 новых случая.

За минувшие сутки в столице подтверждено 72 смерти, 5 536 человек были выписаны по выздоровлению.

За сутки в целом по стране умерли 457 пациентов, выписаны по выздоровлению 21 342 человека. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 460 тыс. 770 случаев коронавирусной инфекции (+1,2%), 43 141 умерший и 1 млн 937 тыс. 738 выписанных. Лечение продолжают 479 898 пациентов.

По данным оперативного штаба, еще 3 753 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 295 - в Московской области, 880 - в Псковской области, 484 - в Нижегородской области, 469 - в Карелии, 396 - в Архангельской области, 389 - в Свердловской области, 375 - в Воронежской области, 368 - в Вологодской области, 356 - в Ростовской области, 335 - в Хабаровском крае, 329 - в Красноярском крае, 308 - в Пермском крае, 303 - в Челябинской области, 297 - в Коми, 289 - в Мурманской области, 279 - в Иркутской области, по 271 - в Ульяновской и Самарской областях.

Еще 265 случаев - в Забайкальском крае, 263 - в Крыму, по 255 - в Кировской, Саратовской областях, 248 - в Волгоградской области, 245 - в Бурятии, 244 - в Омской области, 234 - в Приморском крае, 230 - в Ставропольском крае, 227 - в Ханты-Мансийском АО, 223 - в Тверской области, 222 - в Алтайском крае, по 215 - в Якутии, Ленинградской области. По 210 - в Новгородской и Томской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,75%, следует из данных штаба.