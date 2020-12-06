В городе Дзержинск Нижегородской области мужчина с сожительницей подожгли знакомую женщину из-за ревности. Оба уже задержаны и помещены под стражу

Фото: СУ СКР по Нижегородской области "Из-за ревности сожительницы злоумышленник облил потерпевшую из пятилитровой канистры бензином, а его подельница подожгла женщину. Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений", - уточнили в СК

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В городе Дзержинск Нижегородской области мужчина с сожительницей подожгли знакомую женщину из-за ревности. Оба уже задержаны и помещены под стражу, пишет Znak.com. Подозреваемые частично признали свою вину.

Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, 24 ноября подозреваемые вместе с потерпевшей распивали спиртное в гаражах промзоны. Во время застолья гражданке показалось, что ее подруга оказывает знаки внимания ее возлюбленному.

"Из-за ревности сожительницы злоумышленник облил потерпевшую из пятилитровой канистры бензином, а его подельница подожгла женщину. Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений", - уточнили в СК.

Злоумышленники сразу скрылись с места преступления. Их задержали спустя несколько дней.

Возбуждено дело по пунктам "д, ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору").