Фото: Николай Будишевский / Moscow-Live.ru У Мариинского дворца в Петербурге полиция задержала двух женщин, пытавшихся въехать верхом на площадку перед городским парламентом

Фото: Николай Будишевский / Moscow-Live.ru

У Мариинского дворца в Петербурге полиция задержала двух женщин, пытавшихся въехать верхом на площадку перед городским парламентом, передает "Интерфакс". В пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга агентству рассказали, что инцидент произошел в ночь на воскресенье.

Там уточнили, что "сотрудники охраны Мариинского дворца по подозрению лиц в совершении правонарушения, исходя из их неадекватных действий, вызвали полицию".

"После прибытия полиции эти лица были доставлены в отдел. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку инцидента", - добавили в пресс-службе, не уточнив судьбу лошадей.

Комментарием пресс-службы УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области агентство пока не располагает.

Ранее в телеграм-канале "Mash на Мойке" появилась видеозапись конфликта между охраной Мариинского дворца и двумя наездницами - на черной и белой лошадях. Одна из женщин пыталась проехать по территории перед Законодательным собранием и отказывалась спешиться, а позже начала драку с охранником.