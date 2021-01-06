В России за сутки зарегистрировано свыше 24 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 217 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 217 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 672 (11%) без клинических проявлений", - сообщили в штабе.
Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 445.
Москва остается лидером по числу новых заражений - за сутки в столице заболели коронавирусом 5 142 человека. В городе подтверждены 70 летальных случаев от новой инфекции, выздоровели 7 206 пациентов, передает "Интерфакс".
Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3 341) и Московская область (1 097) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.
Нарастающим итогом в России зарегистрирован 3 308 601 случай коронавирусной инфекции, 59 951 умерших и 2 685 723 выписанных, в том числе 23 055 выписаны за последние сутки.
Новые случаи COVID-19 по остальным регионам:
Нижегородская область - 464
Воронежская область - 393
Ростовская область - 391
Свердловская область - 389
Хабаровский край - 320
Красноярский край - 320
Вологодская область - 310
Челябинская область - 300
Пермский край - 295
Самарская область - 291
Республика Карелия - 289
Иркутская область - 262
Саратовская область - 257
Волгоградская область - 255
Омская область - 254
Ульяновская область - 245
Архангельская область - 243
Псковская область - 242
Мурманская область - 242
Ставропольский край - 240
Забайкальский край - 235
Приморский край - 235
Республика Коми - 230
Тверская область - 229
Кировская область - 225
Республика Крым - 225
Калининградская область - 215
Удмуртская Республика - 213
Ленинградская область - 213
Алтайский край - 205
Пензенская область - 203
Ханты-Мансийский автономный округ - 202
Тульская область - 201
Брянская область - 199
Ярославская область - 192
Краснодарский край - 187
Белгородская область - 186
Новгородская область - 185
Ивановская область - 181
Оренбургская область - 177
Орловская область - 175
Курская область - 173
Липецкая область - 172
Калужская область - 168
Астраханская область - 168
Владимирская область - 168
Республика Башкирия - 167
Тюменская область - 159
Смоленская область - 158
Тамбовская область - 158
Республика Дагестан - 158
Ямало-Ненецкий автономный округ - 149
Сахалинская область - 142
Новосибирская область - 141
Республика Бурятия - 138
Томская область - 132
Рязанская область - 132
Амурская область - 127
Кемеровская область - 127
Республика Якутия - 120
Курганская область - 107
Кабардино-Балкарская республика - 99
Чеченская республика - 97
Республика Калмыкия - 96
Республика Чувашия - 92
Севастополь - 90
Республика Татарстан - 90
Карачаево-Черкесская республика - 85
Республика Мордовия - 85
Костромская область - 84
Республика Северная Осетия - 82
Республика Адыгея - 77
Республика Хакасия - 76
Камчатский край - 75
Республика Ингушетия - 62
Республика Марий Эл - 51
Республика Алтай - 47
Магаданская область - 30
Республика Тува - 24
Еврейская автономная область - 15
Ненецкий автономный округ - 1
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в среду, в России нарастающим итогом проведено более 92,3 млн тестов на COVID-19, из них 268 тыс. - за последние сутки.
Под медицинским наблюдением в стране остается 647 397 человек.