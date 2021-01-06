В России за сутки зарегистрировано свыше 24 тыс. новых случаев COVID-19

АГН Москва/ Андрей Никеричев

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 217 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 217 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 672 (11%) без клинических проявлений", - сообщили в штабе.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 445.

Москва остается лидером по числу новых заражений - за сутки в столице заболели коронавирусом 5 142 человека. В городе подтверждены 70 летальных случаев от новой инфекции, выздоровели 7 206 пациентов, передает "Интерфакс".

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3 341) и Московская область (1 097) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Нарастающим итогом в России зарегистрирован 3 308 601 случай коронавирусной инфекции, 59 951 умерших и 2 685 723 выписанных, в том числе 23 055 выписаны за последние сутки.

Новые случаи COVID-19 по остальным регионам:





Нижегородская область - 464

Воронежская область - 393

Ростовская область - 391

Свердловская область - 389

Хабаровский край - 320

Красноярский край - 320

Вологодская область - 310

Челябинская область - 300

Пермский край - 295

Самарская область - 291

Республика Карелия - 289

Иркутская область - 262

Саратовская область - 257

Волгоградская область - 255

Омская область - 254

Ульяновская область - 245

Архангельская область - 243

Псковская область - 242

Мурманская область - 242

Ставропольский край - 240

Забайкальский край - 235

Приморский край - 235

Республика Коми - 230

Тверская область - 229

Кировская область - 225

Республика Крым - 225

Калининградская область - 215

Удмуртская Республика - 213

Ленинградская область - 213

Алтайский край - 205

Пензенская область - 203

Ханты-Мансийский автономный округ - 202

Тульская область - 201

Брянская область - 199

Ярославская область - 192

Краснодарский край - 187

Белгородская область - 186

Новгородская область - 185

Ивановская область - 181

Оренбургская область - 177

Орловская область - 175

Курская область - 173

Липецкая область - 172

Калужская область - 168

Астраханская область - 168

Владимирская область - 168

Республика Башкирия - 167

Тюменская область - 159

Смоленская область - 158

Тамбовская область - 158

Республика Дагестан - 158

Ямало-Ненецкий автономный округ - 149

Сахалинская область - 142

Новосибирская область - 141

Республика Бурятия - 138

Томская область - 132

Рязанская область - 132

Амурская область - 127

Кемеровская область - 127

Республика Якутия - 120

Курганская область - 107

Кабардино-Балкарская республика - 99

Чеченская республика - 97

Республика Калмыкия - 96

Республика Чувашия - 92

Севастополь - 90

Республика Татарстан - 90

Карачаево-Черкесская республика - 85

Республика Мордовия - 85

Костромская область - 84

Республика Северная Осетия - 82

Республика Адыгея - 77

Республика Хакасия - 76

Камчатский край - 75

Республика Ингушетия - 62

Республика Марий Эл - 51

Республика Алтай - 47

Магаданская область - 30

Республика Тува - 24

Еврейская автономная область - 15

Ненецкий автономный округ - 1



По информации Роспотребнадзора, опубликованной в среду, в России нарастающим итогом проведено более 92,3 млн тестов на COVID-19, из них 268 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением в стране остается 647 397 человек.