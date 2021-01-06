На Камчатке пять человек оказались под завалами в шахте, двое из них погибли

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Пять человек, по предварительным данным, оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения, сообщала пресс-служба правительства Камчатского края. На месте происшествия найдены тела двух погибших, передает "Интерфакс".

Информация об обрушении горных пород в шахтах рудника поступила оперативному дежурному краевого главка МЧС в среду днем по местному времени. "По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба еще двух человек остается неизвестной", - говорилось в сообщении.

В краевой администрации добавили, что под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идет разборка завала.

"Кроме того, над разбором завала трудятся девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии. Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В частности, к вылету готов вертолет медицины катастроф", - сказал врио заместителя председателя правительства Камчатского края - министр специальных программ Александр Заболиченко.

Сначала сообщалось об обнаружении одного погибшего. А позднее в среду представитель компании "Тревожное зарево", разрабатывающей рудник, заявил о том, что найдено тело второго горняка, погибшего под завалом в шахте. Поисковая операция завершена, добавил он.

На сайте краевой администрации уточняется, что погибшими оказались проходчики Дмитрий Горшняк и Николай Зубов, которые выполняли работы по монтажу вентиляционного трубопровода. Они работали на Камчатке вахтовым методом.

Прокуратура и СК РФ начали доследственную проверку по факту случившегося.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского - в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами месторождения обладает компания "Тревожное Зарево", которая занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.