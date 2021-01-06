Патриарх Кирилл назвал глупцами тех, кто не верит в COVID-19 и в Бога

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике людей, которые не верят в опасность пандемии коронавируса и не считают нужным соблюдать предписания санитарных властей. Таких людей он сравнил с атеистами.

"Знаю, есть люди, которые ни во что не верят - ни в болезнь, ни в опасности, которые пренебрегают медицинскими предписаниями. Но мы, верующие, знаем, что в мире есть не только эти глупые люди - а их можно так назвать, но есть еще и множество тех, кто и в Бога не верит", - сказал он в среду, в рождественский сочельник, после литургии в храме Христа Спасителя. Слова патриарха приводит "Интерфакс".

По словам предстоятеля РПЦ, феномен неверия существует, и он всегда опасен. "Очень опасно, когда люди не верят в Бога. Смертельно опасно, так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от нее", - заявил патриарх.

Он призвал носить маски, стараться сохранять дистанцию друг от друга, "не делать многое из того, к чему мы привыкли, потому что наша неосторожность может послужить причиной страшного заболевания".

Ранее патриарх Кирилл призвал помолиться о больных COVID-19 и о врачах. "Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания", - говорится в послании главы Русской церкви, опубликованном в преддверии Рождества.

Патриарх призвал помолиться о даровании скорейшего исцеления больным и ниспослании помощи врачам и всем медицинским работникам, "самоотверженно борющимся" за здоровье и жизни. При этом он напомнил, что "никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всем полагается на Бога", поэтому нужно "без ропота" принять постигшие испытания.

"Пусть святые дни праздника станут для нас особым временем для совершения добрых дел. Используем эту благодатную возможность и прославим (...) Христа, явив милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или ее последствий", - добавил патриарх Кирилл.

В заключение он пожелал, чтобы Господь благословил народы земли миром и помог осознать общую ответственность за настоящее и будущее планеты.

В начале распространения COVID-19 в России некоторые иерархи и священники РПЦ игнорировали предостережения врачей и руководства церкви об опасности коронавируса, продолжая проводить массовые службы даже после введения в России карантинных ограничений.

После пасхальных служб в храмах и монастырях резко выросло число заразившихся COVID-19, например​, в Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области обнаружили 70 заразившихся. От COVID-19 умер епископ Вениамин (Королев), который вел службу для прихожан в Вербное воскресенье, а 1 июня от осложнений, вызванных коронавирусом, умер глава Чувашской митрополии Варнава (Владимир Кедров).

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в начале декабря сообщил, что около 100 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) умерло от коронавируса за время пандемии.

По его словам, статистика заболевших, выздоровевших и скончавшихся клириков ведется в масштабах епархий, а управление делами Московской патриархии "аккумулирует все цифры". В РПЦ не считают эту информацию общественно важной, поэтому не обнародуют статистику, пояснил Легойда.

8 октября патриарх Кирилл сообщил, что ушел на карантин после контакта с больным коронавирусной инфекцией. Он тогда сказал, что пандемия -​ это "серьезное испытание", которое дает возможность "убедиться в силе молитвы".

В РПЦ признали, что смертность среди церковнослужителей выросла втрое. В конце декабря патриарх Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы сообщил, что в столице в этом году умер 91 священник и монах, в 2019 году - 33 представителя духовенства. По словам предстоятеля, с начала эпидемии коронавирусом заразились 350 православных священников и 720 насельников и насельниц монастырей. В 2020 году, впервые за многие годы численность московского духовенства сократилась и сейчас составляет 1817 человек.