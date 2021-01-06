Ситуация с коронавирусом в России, в целом, стабилизировалась, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

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Ситуация с коронавирусом в России, в целом, стабилизировалась, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией, в целом, стабилизировалась, но все еще остается напряженной: ежедневно в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев", - сказал он журналистам по итогам селекторного совещания с регионами в среду. Комментарий чиновника приводит "Интерфакс".

По словам министра, сейчас свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%.

Как уточнил Мурашко, в инфекционных госпиталях находится 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов.

Министр призвал людей соблюдать противоэпидемические меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать посещения людных мест. "Праздники лучше провести в кругу семьи, - посоветовал Михаил Мурашко. - При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью".

Он отметил, что во время праздников медицинская служба в полном объеме оказывает всю необходимую помощь гражданам. Чиновник пояснил, что "во всех регионах были усилены медицинские бригады, что позволяет проходить праздничный период в спокойном режиме".

Министр подчеркнул, что, по данным мониторинга Росздравнадзора, в России в эти дни не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медпомощи.

В среду оперативного штаба сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 24 217 случаев.