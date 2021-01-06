Рождественский сочельник отмечают в храмах Русской православной церкви

Moscow-Live / Вячеслав Акишин Рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя возглавит патриарх Кирилл

АГН Москва / Сергей Киселев

Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, встречают в среду в Русской православной церкви.

В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром - царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером - всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Трансляцию богослужения ведет телеканал "Союз".

Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.

Рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя возглавит патриарх Кирилл, сообщили РИА "Новости" в Московской патриархии. Прямая трансляция начнется в 23:00 по Москве на Первом канале и на телеканалах "Россия 1" и "Спас".

В этом году из-за эпидемии на патриаршее богослужение не пустят людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.

Несмотря на большое скопление людей, которое обычно происходит в православных храмах на рождественских службах, в Русской православной церкви допустили закрытие церквей для прихожан только в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

Также в связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов, как и мирян, обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику".

Кроме того, в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезинфицирующим раствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя. Иконы, крест и Евангелие должны протирать дезинфицирующим раствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться к настоятелю, а если он не прислушается, то к архиерею.

В рождественском послании патриарха Кирилла отмечается, что в период пандемии соборная молитва приобретает особо важное значение. "Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания, - говорится в обращении предстоятеля, опубликованном на сайте Московского патриархата. - Многие из наших братьев и сестер из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем о них прошения милосердному Творцу, дабы он обновил их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни.

Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всем полагается на Бога. А потому без ропота приемлем и постигшие нас испытания <...>. Будем молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и смиренное сердце, как Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло пришедшего в мир Спасителя".

Слово "сочельник" производное от "сочиво". Это постное блюдо из крупы, меда и фруктов, которое подают в этот день. В сочельник завершается сорокадневный Рождественский пост, самая строгая часть которого началась 2 января. По установившейся в Русской православной церкви традиции постятся до "первой звезды", то есть до позднего вечера.