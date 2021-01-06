Протоиерей Александр Ткаченко возглавил фонд помощи больным детям, куда пойдут деньги от повышения НДФЛ
Медицинское учреждение «Детский хоспис»
Протоиерей Александр Ткаченко возглавил фонд помощи больным детям, куда пойдут деньги от повышения НДФЛ О готовности проекта Владимир Путин рассказал во вторник. Власти заявляют, что средства в фонд будут поступать за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15%
 
 
 
Протоиерей Александр Ткаченко возглавил фонд помощи больным детям, куда пойдут деньги от повышения НДФЛ
Медицинское учреждение «Детский хоспис»
 
 
 
О готовности проекта Владимир Путин рассказал во вторник. Власти заявляют, что средства в фонд будут поступать за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15%
Пресс-служба Президента России

Главой фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" стал протоиерей Санкт-Петербургской епархии и основатель первого в России детского хосписа Александр Ткаченко. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

В попечительский совет фонда вошли, в частности, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, президент "Национальной медицинской палаты" Леонид Рошаль, соучредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и президент одноименного благотворительного фонда Константин Хабенский. В обязанности попечительского совета будет входить утверждение направлений деятельности фонда, а также распределение средств на закупку лекарств и надзор за деятельностью фонда, пишет "Новая газета".

"Мы понимаем, что нас будут очень тщательно проверять. Не просто предметно и детально, а ежедневно, под лупой. И попечительский совет фонда, и налоговые органы, и наш учредитель - Минздрав, и общественные организации, и пациентские сообщества, и даже СМИ. Ключевым принципом работы фонда должна быть прозрачность всех рабочих процессов", - сказал Ткаченко в интервью РИА "Новости". Он добавил, что информация о работе фонда должна быть понятна "как экспертам, так и каждому россиянину".

Как пояснил Ткаченко, фонд займется закупками дорогих и не зарегистрированных в России лекарств. В нем будут работать 45 человек - в первую очередь специалисты, обрабатывающие заявки и помогающие оформлять документы, а также сотрудники с высшим медицинским образованием и опытом работы с орфанными болезнями.

Уже сформированы первые списки пациентов, в них вошли более девяти тысяч человек. Организация также подготовила перечень препаратов, их около 50. Первые лекарства обещают поставить пациентам уже в январе

"Когда появится ребенок, жизнь которого зависит от срочной закупки препарата, не вошедшего в первый список, региональные органы здравоохранения сообщат нам об этом. На сайте фонда будет опубликована форма подачи заявки. Обратиться в фонд смогут как родители или опекуны ребенка, так и его лечащий врач, лечебное учреждение, главный специалист региона или региональный орган здравоохранения", - отметил Ткаченко.

На финансирование деятельности фонда в 2021 году в бюджет заложено 60 миллиардов рублей.

О готовности проекта Владимир Путин рассказал во вторник. Власти заявляют, что средства в фонд будут поступать за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Указ о повышении НДФЛ для граждан с такими доходами Путин подписал в ноябре 2020 года.