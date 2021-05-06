Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", которая представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V". Разработчики утверждают, что для сильного иммунного ответа достаточно одного укола, пишет РИА "Новости".

"Эффективность <...> составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Там уточнили, что расчет эффективности основан на данных россиян, получивших только одну дозу "Спутника" в рамках программы массовой вакцинации с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

В фонде уточнили, что вакцина "Спутник Лайт" по итогам лабораторных исследований показала свою эффективность против всех новых штаммов коронавируса, серьезных нежелательных явлений после применения препарата не зарегистрировано. Клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса после вакцины "Спутник Лайт" формируется у 100% вакцинированных на 10-й день.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в России, однокомпонентный "Спутник Лайт" будет экспортироваться за рубеж.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину на совещании, что для поступления в гражданский оборот вакцина должна пройти процедуру регистрации цены и согласования федеральными органами.

Голикова сообщила, что "Спутник Лайт" представляет собой по сути первый компонент вакцины "Спутник V", но она в то же время является ее альтернативой, передает РИА "Новости". Препарат создавался для быстрого формирования популяционного иммунитета при неблагоприятной эпидемиологической ситуации и для использования переболевшими COVID-19, у которых нет или мало антител. После регистрации "Спутник Лайт" будет применяться у людей от 18 до 60 лет.

Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата началась в январе 2021 года, промежуточные итоги ученые получили 10 марта.

"Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28 день после получения иммунизации. Вирус-нейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28 день после иммунизации", - добавила пресс-служба РФПИ.

Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные этой фазы ожидаются в мае.