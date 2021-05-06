Минприроды России опровергло информацию, согласно которой от частных лиц, продающих березовый сок, ягоды и грибы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов неким утвержденным стандартам. Об этом сообщается на сайте министерства.

Накануне СМИ сообщили, что согласно новым приказам Минприроды для сбора березового сока и грибов, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса и соблюдать требования к размерам грибов. Как писал "Росбалт" без ссылки на конкретный документ, допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см. Сбор грибов с токсическим и наркотическим действием запрещен и может грозить уголовной ответственностью.

В министерстве заявили, что подобные публикации содержат искаженную информацию и не соответствуют действительности: ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока, не существует.

"Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно", - подчеркнули в министерстве.

Предпринимательская же деятельность в лесах, то есть сбор и заготовка ресурсов для продажи индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, действительно регулируется приказами Минприроды РФ, но "ни в коем случае" не распространяется на граждан, которые собирают грибы и ягоды для себя.