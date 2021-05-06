Адвокат Иван Павлов, ставший фигурантом уголовного дела о разглашении данных следствия, заявил, что заказчиком уголовного дела против него может быть следователь ФСБ, который ведет дело журналиста Ивана Сафронова. Об этом Павлов сообщил в интервью телеканалу "Дождь".

"У меня четкое представление есть, что это следователь, конкретный следователь по конкретному делу, по делу Ивана Сафронова, инициировал вот это вот", - рассказал Иван Павлов, являющийся руководителем неформального объединения юристов и журналистов "Команда 29".

По его словам, в изъятой части досье по делу Сафронова была информация, которую защита журналиста планировала заявить на суде и процессуальные документы. Павлов также уточнил, что он публиковал документы и по другим делам, которые ведутся в следственном управлении ФСБ, однако претензий из-за этого ни у кого не возникало. Например, по делу бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан "Команда 29" опубликовала все процессуальные документы.

Делом обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова занимается следователь ФСБ Александр Чабан. Павлов рассказал, что раньше Чабан пытался уговорить подзащитных "Команды 29" и их родственников отказаться от помощи адвокатов этой организации. Кроме того, один из подзащитных Павлова сообщил, что следователь говорил: "Я этого Павлова посажу".

После задержания Ивана Павлова его коллега Евгений Смирнов сообщил, что руководитель "Команды 29" часто получал угрозы от следователей ФСБ, в том числе от Александра Чабана. "Он [Чабан] говорил в лицо - вы нам стоите поперек горла, мы сделаем все, чтобы вас посадить", - заявил Смирнов.

В среду Ивану Павлову предъявили обвинение в разглашении данных предварительного следствия по делу Сафронова (ст. 310 УК). Басманный районный суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий - адвокату запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, а также использовать средства связи и интернет.

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в московскую гостиницу, где остановился адвокат Иван Павлов 30 апреля. Претензии силовиков связаны с тем, что адвокат передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении своего подзащитного журналиста Ивана Сафронова в качестве обвиняемого, а затем рассказал СМИ, что в его деле появился анонимный секретный свидетель под псевдонимом.

В ходе обысков следователи изъяли из офиса и дома Павлова документы. Кроме того, у адвоката забрали телефон и ноутбук. Некоторые документы и ноутбук были изъяты из сейфа, сказал адвокат. "Сейф этот вскрыли. Удивительно, вскрыли его слишком быстро. Я, честно говоря, думал, что сейфы как-то должны быть взломоустойчивыми. Нет. Адвокаты сказали, что это произошло при обыске буквально за пять минут", - сказал Павлов.

"Команда 29", которой руководит Павлов, часто представляла интересы фигурантов громких дел о госизмене и шпионаже. В частности, "Команда 29" объявила, что будет представлять интересы Фонда борьбы с коррупцией*, который прокуратура Москвы потребовала признать экстремистской организацией.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Павлова, возмутило все адвокатское сообщество. К 5 мая не менее сорока адвокатов подали апелляцию на решение суда о мере пресечения, избранной Павлову. Среди подавших жалобы оказались адвокаты Алексей Паршин, Мари Давтян, Валентина Фролова, Леонид Крикун, Алексей Аванесян, Анастасия Георгиевская, Даниил Берман, Вера Гончарова, сообщает "Команда 29".