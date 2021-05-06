Книга "Тонкое искусство пофигизма" специалиста по саморазвитию Марка Мэнсона подтолкнула депутатов Госдумы разработать законопроект о запрете публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны. Об этом в Facebook сообщила соавтор законопроекта, депутат Госдумы Елена Ямпольская.

По ее словам, "последней каплей" послужили две книги некоего популярного американского блогера, вышедшие в России. Депутат процитировала фрагмент одной из этих книг: "На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами". Ямпольская отметила, что, прочитав это, она "испытала чувство оскорбления, острое, как ожог".

"Я попыталась поставить себя на место редактора, выпускавшего эти книги в России. <...> И с изумлением поняла, что тот моральный барьер, который не позволил бы мне выпустить в свет подобные пассажи, в данном случае отсутствует. Что ж, тогда следует обозначить рамки законодательно", - заявила Ямпольская.

Имя автора книги и ее название депутат не привела, однако "Коммерсант" обратил внимание, что приведенная цитата содержится в книге консультанта по саморазвитию Марка Мэнсона "Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо".

В полном виде цитата звучит так: "В 1950-е гг. польский психолог Казимир Дабровский изучал людей, переживших Вторую мировую войну: как они справились со своей травмой. На долю поляков выпало немало бедствий: люди пережили или видели массовый голод, сильные бомбежки, холокост, пытки военнопленных, изнасилования и/или убийства близких (сначала нацистами, затем через несколько лет советскими солдатами)".

Главный редактор издательства "Альпина Паблишер" Сергей Турко заявил в интервью "Открытым медиа", что ему тоже было неприятно видеть пассажи, на которых обратила внимание Ямпольская, однако издательство решило выпустить книгу без изменений.

"Депутаты должны понимать, что мы книги не цензурируем, поскольку у нас Конституцией цензура пока еще запрещена", - заявил Турко. Он добавил, что считает новый законопроект вредным: по его словам, отождествлять Сталина и Гитлера совершенно неправильно, однако принятие законопроекта положит конец непредвзятым исследованиям событий войны.

"Люди начнут бояться - вдруг там что-то не так сказано", - пояснил главред "Альпина Паблишер". Вместо этого он предложил активнее популяризировать российскую точку зрения на события тех лет, в том числе с помощью кино. "Лучше продвигайте нашу культуру за рубежом, и тогда авторы там, очень надеюсь, будут лучше нас понимать и, возможно, иначе мыслить", - добавил Турко.

Накануне группа депутатов от "Единой России" и сенатор Алексей Пушков внесли в Госдуму законопроект о запрете публично приравнивать действия СССР к действиям Германии в годы Второй мировой войны. Соответствующие поправки вносятся в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (80-ФЗ). В случае принятия законопроекта запрет будет распространяться на публичные выступления, "публично демонстрирующиеся произведения", СМИ и интернет.

Под действие законопроекта могут попасть и книги о саморазвитии. "Все, что происходит на территории Российской Федерации, попадает под действие российского законодательства. Почему выпущенные у нас книги должны стать исключением? Ответственность в данном случае лежит на производителе", - заявила Ямпольская в интервью "Коммерсанту".

Она пояснила, что законопроект о внесении соответствующих поправок в КоАП сейчас готовится и скоро будет внесен на отзыв в правительство, а уголовная ответственность за отождествление СССР и нацистской Германии пока не предусматривается.

Возможно, из поправок к КоАП станет яснее, к кому именно и как можно будет применять запрет. Пока "у законопроекта нет никакого смысла: непонятно, что может считаться именно ''отождествлением'' и в какой степени можно будет недооценить вклад СССР в победу", отметил директор центра "Сова"* Александр Верховский.

Инициатива подготовлена во исполнение поручений Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству от 27 октября 2020 года. По словам авторов, цель законопроекта - "поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе".

Ранее Путин заявил, что в России нужно "включить механизмы защиты совсем недавнего прошлого". Он сравнил это с законодательным запретом на отрицание геноцида армян в Османской империи, введенным в ряде стран мира. Он неоднократно негативно высказывался о том, что он считает "переписыванием истории" и попытками исказить правду о Великой Отечественной войне. По его словам, таким образом страны Запада "хотят поменять порядок, возникший после Второй мировой войны".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в последнее время в СМИ, в том числе, и в российских, "регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания", в которых отождествляются действия СССР и нацистской Германии в период Великой Отечественной войны.

"Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов", - пишут авторы законопроекта. При этом они не поясняют, чем "солдат-освободитель" отличается от "солдата-оккупанта".

Зато депутаты выражают уверенность, что принятие закона не помешает сохранить пространство "для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц". Между тем именно в научных дискуссиях часто встает вопрос о сходстве советского и нацистского режимов. По целому ряду признаков историки относят политическое устройство СССР и Германии 30-х - 40-х годов прошлого века к тоталитарной модели. Как можно изучать эту модель на примере "поступков конкретных лиц", отказавшись от системного подхода, депутаты не объясняют.

Наказание за нарушение в тексте проекта не фигурирует. Оно будет внесено в парламент отдельным документом, который пройдет процедуру согласования с правительством. Предположительно, документы вносятся по отдельности, чтобы первую часть успели зарегистрировать до празднования 9 мая.