В Городищенском районе Волгоградской области в месте раскопок, которые проводил поисковый отряд "Память" из Новосергиевского района Оренбургской области, произошел взрыв. При этом погибли два человека, сообщили в региональной администрации.

Взрыв случился в 18:03 на высоте Огуречная у поселка Самофаловка. Чиновники предполагают, что взорвался боеприпас времен войны. На месте погиб 61-летний Виктор Самойлов и 15-летний Павел Д., пишет "Высота 102".

В отряде было 15 человек, в том числе 11 подростков. "Заехали на экспедицию 26 апреля, должны были на днях уезжать", - отметили в администрации. Ее комментарий приводит "Интерфакс".

На место происшествия выехал оперативный дежурный - заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов. Сотрудники областного управления СК РФ начали доследственную проверку, на месте ЧП работают следователи, следователи-криминалисты, оперативные сотрудники полиции. Прокуратура Волгоградской области также организовала проверку по факту взрыва, по результатам которой будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

В настоящий момент деятельность всех поисковых отрядов на территории Волгоградской области приостановлена по решению губернатора Андрея Бочарова. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в связи со взрывом снаряда в Городищенском районе, повлекшим гибель двух поисковиков, глава региона поручил проверить все поисковые отряды на территории области на предмет соответствия фактических мест проведения раскопок тому, что указано в заявках.

Губернатор также дал указания проверить соблюдение норм безопасности и провести дополнительный инструктаж в отрядах.