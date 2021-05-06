Любовь Соболь

Московский городской суд / ВКонтакте

Адвокат Владимир Воронин пожаловался в квалификационную коллегию судей Москвы на судью Инну Шилободину, которая рассматривала дело в отношении юристки ФБК* Любови Соболь о проникновении в квартиру тещи одного из предполагаемых отравителей Алексея Навального Константина Кудрявцева.

"Требую провести проверку и привлечь её к дисциплинарной ответственности за неоднократное грубое нарушение УПК РФ в ходе процесса", - написал защитник в Twitter. 5 апреля Соболь удалили из зала заседаний до окончания прений сторон, а потом назначили ей адвоката от государства, от которого соратница Навального отказалась. Судья же не позволила этому защитнику покинуть здание.

"Также потом, по какой-то неизвестной причине, уже когда я ее защищал, судья опять пригласила защитника по назначению. То есть что там происходило, процессуально объяснить тяжело", - сообщил Воронин "Эху Москвы".

Кроме того, суд не разъяснил Соболь правовые последствия отказа от единственного защитника и право на приглашение другого адвоката. Судья также отказалась перенести заседание до получения письменного отказа Соболь от адвоката. А когда Воронин передал письменный отказ, судья не приняла его, заявив, что "отказ передан защитником, мнение Соболь суду неизвестно", пишет "МБХ медиа".

На заседании 12 апреля суд отклонил ходатайство Соболь об отказе от адвоката по назначению Татьяны Баженовой, несмотря на то, что к тому моменту подсудимая уже заключила новое соглашение с Ворониным. 14 апреля суд назначил защитником Соболь Марианну Роу, несмотря на то, что Воронин получил повестку о заседании и явился на него.

"Если судья так ведет себя на публичном процессе, то мне даже думать не хочется о том, как проходят её заседания, которые не имеют такого резонанса", - сказал Воронин "Открытым медиа".

15 апреля Шилободина назначила Любовь Соболь по "квартирному делу" год исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства и испытательным сроком в один год.