В Петербурге гарнизонный военный суд признал незаконным устный приказ командира войсковой части, который запретил подчиненному офицеру носить бороду, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Объединенную пресс-службу городских судов. Решение вынесено по административному иску офицера, который также просил запретить его командиру отдавать приказы, не связанные с воинской службой.

Истец отмечал, что он служит по контракту больше 20 лет и 17 лет носит бороду. На всех документах, удостоверяющих личность, он сфотографирован с бородой. Общевоинский устав ВС России не запрещает носить бороду, а борода не мешает ему носить маску, снаряжение и не нарушает личную гигиену, так как он за ней ухаживает.

Однако командир части запрещает ему носить бороду и за ношение бороды не раз привлекал его к дисциплинарной ответственности.

Представитель ответчика иск не признал, обратив внимание, что в материалах дела нет приказа, который оспаривал офицер. Во-вторых, он отметил, что отсутствие в уставе запрета носить бороду не означает, что она разрешена. Он также сообщил, что офицер прибывал к командиру небритым и получил устное распоряжение об устранении нарушений правил личной гигиены.

Суд установил, что командир трижды устраивал разбирательства с истцом из-за бороды и объявил ему выговор за неисполнение устных распоряжений побриться.

В итоге устный запрет на бороду суд признал незаконным. Однако просьбу офицера запретить командиру давать приказы, не имеющие отношения к службе, суд оставил без удовлетворения.