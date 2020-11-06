В России зафиксирован рекордный суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией: 20 582 случая в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Ранее в течение двух дней количество новых случаев превышало 19 тысяч, в конце прошлой недели прирост в сутки превышал 18 тысяч. В Москве поставлен новый осенний антирекорд: 6 253 случая за сутки. Скончались 69 человек, выписаны 3 783 пациента.
Количество выписанных по выздоровлению также обновило рекорд - 16 955 человек за сутки. Умерли 378 пациентов. Всего в стране выявлено 1 млн 733 тыс. 440 заболевших и 29 887 умерших. Из больниц за сутки выписано человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 279 169.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 6253 (69)
Санкт-Петербург - 1171 (54)
Московская область - 605 (14)
Нижегородская область - 431 (13)
Архангельская область - 369 (1)
Красноярский край - 317 (8)
Ростовская область - 313 (17)
Воронежская область - 304
Свердловская область - 282 (8)
Республика Коми - 251 (12)
Иркутская область - 245 (11)
Хабаровский край - 236 (1)
Республика Бурятия - 234 (11)
Забайкальский край - 234 (6)
Алтайский край - 229 (8)
Мурманская область - 219 (4)
Республика Карелия - 217 (2)
Волгоградская область - 215 (2)
Омская область - 215
Ульяновская область - 209
Приморский край - 208 (2)
Ставропольский край - 207 (3)
Республика Саха (Якутия) - 203 (9)
Томская область - 199
Кемеровская область - 196 (6)
Ханты-Мансийский АО - 195 (3)
Саратовская область - 193
Республика Крым - 130 (5)
Ямало-Ненецкий АО - 189 (2)
Самарская область - 188 (6)
Оренбургская область - 186 (4)
Новосибирская область - 186 (3)
Пермский край - 182 (3)
Кировская область - 182 (1)
Челябинская область - 179
Пензенская область - 175 (1)
Тверская область - 171 (3)
Ленинградская область - 165
Республика Алтай - 163
Амурская область - 161 (2)
Брянская область - 160 (4)
Республика Хакасия - 160 (3)
Тюменская область - 153 (2)
Ярославская область - 147
Белгородская область - 142
Краснодарский край - 139 (7)
Курская область - 136 (4)
Орловская область - 133 (2)
Костромская область - 131
Удмуртская Республика - 130 (10)
Тульская область - 130 (2)
Калужская область - 129 (3)
Ивановская область - 127
Астраханская область - 127 (2)
Калининградская область - 125
Псковская область - 118
Вологодская область - 115
Смоленская область - 112 (2)
Владимирская область - 108 (4)
Новгородская область - 105
Сахалинская область - 102 (1)
Тамбовская область - 102
Рязанская область - 101 (1)
Республика Тыва - 99 (1)
Республика Башкортостан - 99 (1)
Республика Калмыкия - 97 (4)
Липецкая область - 93 (1)
Республика Дагестан - 91(8)
Курганская область - 87 (3)
Кабардино-Балкарская Республика - 84 (3)
Севастополь - 84 (4)
Карачаево-Черкесская Республика - 84
Республика Мордовия - 73 (1)
Республика Адыгея - 71 (1)
Республика Северная Осетия - 70
Чувашская Республика - 64 (3)
Республика Ингушетия - 64
Камчатский край - 60
Республика Татарстан - 57 (2)
Республика Марий Эл - 48(1)
Магаданская область - 47 (2)
Еврейская АО - 42 (2)
Чеченская Республика - 27
Ненецкий автономный округ - 7
Чукотский АО - 5