В России зафиксирован рекордный суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией: 20 582 случая в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Ранее в течение двух дней количество новых случаев превышало 19 тысяч, в конце прошлой недели прирост в сутки превышал 18 тысяч. В Москве поставлен новый осенний антирекорд: 6 253 случая за сутки. Скончались 69 человек, выписаны 3 783 пациента.

Количество выписанных по выздоровлению также обновило рекорд - 16 955 человек за сутки. Умерли 378 пациентов. Всего в стране выявлено 1 млн 733 тыс. 440 заболевших и 29 887 умерших. Из больниц за сутки выписано человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 279 169.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 6253 (69)

Санкт-Петербург - 1171 (54)

Московская область - 605 (14)

Нижегородская область - 431 (13)

Архангельская область - 369 (1)

Красноярский край - 317 (8)

Ростовская область - 313 (17)

Воронежская область - 304

Свердловская область - 282 (8)

Республика Коми - 251 (12)

Иркутская область - 245 (11)

Хабаровский край - 236 (1)

Республика Бурятия - 234 (11)

Забайкальский край - 234 (6)

Алтайский край - 229 (8)

Мурманская область - 219 (4)

Республика Карелия - 217 (2)

Волгоградская область - 215 (2)

Омская область - 215

Ульяновская область - 209

Приморский край - 208 (2)

Ставропольский край - 207 (3)

Республика Саха (Якутия) - 203 (9)

Томская область - 199

Кемеровская область - 196 (6)

Ханты-Мансийский АО - 195 (3)

Саратовская область - 193

Республика Крым - 130 (5)

Ямало-Ненецкий АО - 189 (2)

Самарская область - 188 (6)

Оренбургская область - 186 (4)

Новосибирская область - 186 (3)

Пермский край - 182 (3)

Кировская область - 182 (1)

Челябинская область - 179

Пензенская область - 175 (1)

Тверская область - 171 (3)

Ленинградская область - 165

Республика Алтай - 163

Амурская область - 161 (2)

Брянская область - 160 (4)

Республика Хакасия - 160 (3)

Тюменская область - 153 (2)

Ярославская область - 147

Белгородская область - 142

Краснодарский край - 139 (7)

Курская область - 136 (4)

Орловская область - 133 (2)

Костромская область - 131

Удмуртская Республика - 130 (10)

Тульская область - 130 (2)

Калужская область - 129 (3)

Ивановская область - 127

Астраханская область - 127 (2)

Калининградская область - 125

Псковская область - 118

Вологодская область - 115

Смоленская область - 112 (2)

Владимирская область - 108 (4)

Новгородская область - 105

Сахалинская область - 102 (1)

Тамбовская область - 102

Рязанская область - 101 (1)

Республика Тыва - 99 (1)

Республика Башкортостан - 99 (1)

Республика Калмыкия - 97 (4)

Липецкая область - 93 (1)

Республика Дагестан - 91(8)

Курганская область - 87 (3)

Кабардино-Балкарская Республика - 84 (3)

Севастополь - 84 (4)

Карачаево-Черкесская Республика - 84

Республика Мордовия - 73 (1)

Республика Адыгея - 71 (1)

Республика Северная Осетия - 70

Чувашская Республика - 64 (3)

Республика Ингушетия - 64

Камчатский край - 60

Республика Татарстан - 57 (2)

Республика Марий Эл - 48(1)

Магаданская область - 47 (2)

Еврейская АО - 42 (2)

Чеченская Республика - 27

Ненецкий автономный округ - 7

Чукотский АО - 5

